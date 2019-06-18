Израильская газета сообщила об обсуждении США авиаудара по Ирану

По данным израильской газеты Maariv, власти США обсуждают возможность бомбового удара по некой цели в Иране. В Вашингтоне обвиняют Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Фото: US Air Force / AP

Пентагон и советники президента США Дональда Трампа обсуждают идею нанесения авиаудара по территории Ирана, пишет израильская газета Maariv со ссылкой на источники в ООН.

По словам собеседника издания, авиаудар обсуждается с прошлой пятницы, 14 июня. «Бомбардировки будут сложными и массированными, но будут ограничены конкретной целью», — заявил собеседник издания.

Отношения между США и Ираном в очередной раз обострились на фоне атаки на танкеры в Оманском заливе, которая произошла 13 июня. В Вашингтоне обвинили Тегеран в нападении, но власти исламской республики свою причастность к инциденту отрицают.

После этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает полный спектр ответных действий. На вопрос о том, обсуждался ли военный вариант, глава Госдепа ответил: «Конечно».