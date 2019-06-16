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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану
Заявления главы Госдепа США звучат на фоне недавних обвинений Вашингтона в адрес Тегерана после атак на танкеры в Оманском заливе
Майк Помпео (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters )

Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана. Комментарий Помпео последовал после того, как США возложили на Тегеран ответственность за атаки на два танкера в Оманском заливе.

«Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов», — сказал Помпео. «Мы пару раз информировали [о вариантах действий] президента [Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, поскольку это является нашей миссией», — сказал глава Госдепа.

На прямой вопрос, обсуждались ли военные действия против Ирана, главный дипломат США ответил: «Конечно».

Общество
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Два танкера в Оманском заливе пострадали от взрывов в минувший четверг, 13 июня, у берегов Ирана. Один из них — Kokuka Courageous — шел под флагом Панамы, второй — Front Altair — под флагом Маршалловых островов. США на следующий день заявили, что за атакой на танкеры стоит Иран. Помпео пояснил, что выводы о причастности Тегерана основываются на разведданных, а также на анализе использованного во время атаки оружия.

Позднее позицию Вашингтона о причастности Тегерана к атакам на танкеры поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Власти Ирана свою причастность к инциденту отрицают.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Майк Помпео, Иран
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