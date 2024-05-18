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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Белгородской области приговорили к 9 годам за госизмену

Жителя Белгородской области приговорили к 9 годам за попытку уйти воевать в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Задержанного в октябре прошлого года жителя Белгородской области приговорили к 9 годам лишения свободы за госизмену. По данным ФСБ, он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ
Фото: ФСБ России / РИА Новости
Фото: ФСБ России / РИА Новости

Сотрудники УФСБ по Белгородской области пресекли попытку местного жителя выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, по статье о госизмене суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления.

Жителя Ракитянского района 1995 года рождения задержали в конце октября 2023 года на территории Белгородского района. Как заявили в ФСБ, он пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления в запрещенное в России вооруженное формирование. При обыске у него обнаружили боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, «а также наркотические средства в значительном размере».

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, из которых 2 года с отбыванием в тюрьме, а остальные семь лет — в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

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После начала военной операции на Украине ФСБ сообщала о десятках заведенных дел по статье о госизмене. Только в Москве по данной статье за 2023 год были арестованы 15 человек, подсчитал РБК.

Ст. 275 УК предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Ранее максимальное наказание по ст. 275 УК составляло 20 лет заключения.

Материалы дел по статье о госизмене, как правило, засекречиваются, процессы проходят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются.

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