Физику Маслову запросили 17 лет по делу о госизмене

Физику из Новосибирска Маслову запросили 17 лет колонии по делу о госизмене

Физику вменяют передачу Германии данных о закрытых научных разработках, он отрицает вину, защита указывает на допущенные судом нарушения. Анатолию Маслову 77 лет, в феврале он перенес сердечный приступ в СИЗО

Анатолий Маслов (Фото: sbras.ru)

77-летнему доктору физико-математических наук из Новосибирска Анатолию Маслову обвинение просит дать 17 лет колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщила РБК его адвокат Ольга Динзе. Также ему требуют назначить штраф в 500 тыс.руб. и ограничение свободы после отбывания наказания в колонии сроком на год.

Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его арестовали летом 2022 года. Ученого подозревают в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. Это ст. 275 УК. По версии ФСБ, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. Он отрицает вину, защита считает обвинение незаконным.

«Обвинение Маслову не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия, доказательства стороны обвинения получены с нарушением законодательства России. Кроме того, судом систематически допускалось нарушение права на защиту Маслова, нарушалась состязательность сторон в процессе, уголовное дело рассмотрено с обвинительным уклоном <...>. Защита обоснованно считает, что в действиях Маслова отсутствует состав преступления», — сказала РБК Динзе.

Адвокаты Маслова, считают, что ученый не сможет пережить такой срок: он испытывал проблемы со здоровьем еще до ареста, а после заключения в СИЗО его состояние ухудшилось: в феврале Динзе рассказывала, что он перенес сердечный приступ на фоне стресса. Защитники сообщили «Коммерсанту», что физик не получает необходимый объем медицинской помощи и тюремные медики не позволяют передать в СИЗО препараты.

Маслов находится в СИЗО № 3 в Санкт-Петербурге. В мае 2023-го его дело поступило в Санкт-Петербургский городской суд. Материалы дела содержат гриф «Совершенно секретно».

Обвинения в госизмене были выдвинуты в отношении еще нескольких ученых СО РАН. Летом 2022 года был задержан заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Ему вменили предоставление Китаю сведений, представляющих государственную тайну. Родственники рассказывали, что сотрудники ФСБ забрали больного раком ученого прямо из больницы и перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Позже он скончался. Также были арестованы директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк и сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Владислав Галкин.