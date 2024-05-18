На Украине запустили сервис электронной очереди в военкомат
Сервис электронной очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) запустили в тестовом режиме, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.
Такая возможность появилась на сайте ведомства. Для предварительной записи в военкомат предлагают заполнить небольшую анкету: выбрать ТЦК по месту воинского учета или проживания, ввести персональные данные и подтвердить номер телефона. После этого сервис отправит уведомление о дате и времени визита.
По данным ведомства, предварительная запись уже возможна в 19 военкоматах Киева и области, а также Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Минобороны планирует увеличить географию работы нового сервиса в ближайшее время.
Ранее украинский кабмин утвердил новые правила призыва на военную службу. В частности, повестка будет считаться врученной при отсутствии получателя по месту жительства или отказе от ее получения. Как отмечала «Судебно-юридическая газета», за отказ от постановки на воинский учет, неявку по повестке и отказ обновлять персональные данные военнообязанным могут заочно выписать штраф, а в случае неуплаты — заблокировать счета.
С 24 февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, их неоднократно продлевали. В апреле президент Владимир Зеленский ужесточил правила мобилизации, соответствующий закон вступил в силу 18 мая. В частности, была отменена категория ограниченно годных к военной службе, а возраст призыва снизили с 27 до 25 лет.
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