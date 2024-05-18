На Украине утвердили новые правила вручения повесток

На Украине будут считать повестки врученными по почте при отсутствии получателя

Повестка на Украине будет считаться врученной по почте, даже если получатель отсутствовал по месту жительства, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на постановление кабмина о порядке проведения призыва на военную службу.

Из постановления следует, что гражданин будет считаться уведомленным о вызове в территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), если в почтовом отделении поставят отметку об отсутствии лица по адресу места жительства.

Он также будет считаться уведомленным, если откажется получить повестку.

«Судебно-юридическая газета» отмечает, что военнообязанным может быть выписан заочный штраф, если они не встали на учет, не обновили данные или не явились за повесткой. В случае неуплаты штрафа им могут заблокировать счета.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле, в силу он вступит с 18 мая.

В частности, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет.