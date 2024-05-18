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Военная операция на Украине ,  
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На Украине утвердили новые правила вручения повесток

На Украине будут считать повестки врученными по почте при отсутствии получателя
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Военная операция на Украине

Повестка на Украине будет считаться врученной по почте, даже если получатель отсутствовал по месту жительства, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на постановление кабмина о порядке проведения призыва на военную службу.

Из постановления следует, что гражданин будет считаться уведомленным о вызове в территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), если в почтовом отделении поставят отметку об отсутствии лица по адресу места жительства.

Он также будет считаться уведомленным, если откажется получить повестку.

«Судебно-юридическая газета» отмечает, что военнообязанным может быть выписан заочный штраф, если они не встали на учет, не обновили данные или не явились за повесткой. В случае неуплаты штрафа им могут заблокировать счета.

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Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации был подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле, в силу он вступит с 18 мая.

В частности, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижен с 27 до 25 лет.

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Теги
Украина призыв повестки мобилизация

Недвижимость

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Читать
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