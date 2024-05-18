Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса из-за закона о мобилизации

Трасса Киев-Одесса оказалась частично заблокирована фурами, сообщили в полиции Украины. Как отмечают местные СМИ, забастовка дальнобойщиков связана с отсутствием брони для них в новой версии закона о мобилизации

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Сотни фур частично перекрыли трассу Киев-Одесса из-зи того, что в новом законе о мобилизации для дальнобойщиков не выделили «бронь», передают «Страна.ua» и «Новое Издание».

В Нацполиции Украины уточнили, из-за забастовки трасса перекрыта частично — движение возможно по одной полосе. При этом, по данным полиции, часть протестующих собрались в Кировоградской области, еще часть — в Одесской.

«Страна» напоминает, что после вступления в силу этого закона водителей фур могут начать мобилизовывать на границе, при выезде из Украины.

Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон, ужесточающий правила мобилизации на Украине. Согласно закону, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов в размере 17–22,5 тыс. гривен (от 39 тыс. до 58,5 тыс. руб.) до наложения ареста на имущество. В законе также прописано, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку, а, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, снижается с 27 до 25 лет.

От мобилизации освободят тех, кто имеет бронь (сотрудники полиции, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры и др.). Отсрочку также получат инвалиды, те, у кого есть несовершеннолетние дети, отцы и матери-одиночки, родители детей-инвалидов, студенты и ряд других категорий. Дальнобойщиков отсрочка не коснется.

Как писала «Страна», еще до вступления в силу закона некоторые украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы начали бросать там грузовики, чтобы переселиться в Европу. Как рассказал изданию представитель транспортной компании, мужчины специально открывают себе категории для управления грузовиками, чтобы устроиться работать в транспортную компанию и таким образом уехать за границу.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. Еще в декабре Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что мобилизационный резерв Украины не безграничен, и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца».