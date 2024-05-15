Небензя заявил о рекордных масштабах уклонения от мобилизации на Украине

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Число случаев уклонения от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Он напомнил, что с 18 мая на Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, по которому украинские мужчины призывного возраста станут «фактически бесправными».

«Со вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы. И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов», — сказал Небензя.

Он привел пример, что в Румынию незаконно уехали 11 тыс. украинских мужчин.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, согласно которому возраст, начиная с которого человек попадает под призыв во время военного положения, снижен с 27 до 25 лет. Также все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и права на отсрочку, должны будут носить с собой военный билет. Без него военнообязанным, находящимся за рубежом, не выдадут паспорт.

Присоединиться к Вооруженным силам Украины готовы около 30% граждан, пишет El País со ссылкой на данные опросов демографических центров. Количество желающих поступить на службу начало сокращаться к концу 2023 года, после начавшегося летом контрнаступления, которое не стало успешным, объяснял пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко.

С начала 2024 года в России увеличили верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет. За уклонение от военной службы в России предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет — ст. 328 Уголовного кодекса. В 2023 году в Госдуме рассматривался законопроект об уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации вплоть до пяти лет лишения свободы. Но в итоге законопроект не стали рассматривать из-за утраты актуальности.