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Военная операция на Украине ,  
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Корабль-участник высадки в Нормандии соберет деньги для Украины

Корабль-участник высадки в Нормандии М/S Alpo соберет деньги для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Буксир М/S Alpo, участвовавший в высадке войск союзников в Нормандии в 1944 году, начал символическую миссию, целью которой является сбор средств для Украины, сообщает ТСН.

Корабль отплыл из финского города Оулу 29 апреля, он должен пройти маршрут с остановками в 19 портах Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции. Конечный пункт — Гаврский порт в Нормандии.

На остановках организаторы рейса будут проводить мероприятия, приуроченные к 80-летию высадки в Нормандии, по сбору средств на помощь Украины.

Изначально корабль должен был отплыть из Оулу 27 апреля, однако из-за ледовой обстановки старт миссии задержался.

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Фото:Neil Hall / Getty Images

Войска США, Великобритании и Канады (в то время британский доминион), а также военные оккупированных западных государств и других британских доминионов начали высадку на севере Франции 6 июня 1944 года. Операция получила название «Оверлорд», в ней приняли участие 156 тыс. солдат вооруженных сил союзных государств.

В день высадки союзники открыли Западный фронт — ранее он действовал с момента вступления Лондона и Парижа в войну в сентябре 1939 года до капитуляции Франции в июне 1940-го. Германия была вынуждена сражаться уже на трех фронтах Второй мировой войны — на основном, Восточном, против СССР, а также на Итальянском. Операция «Оверлорд» продолжалась более двух месяцев и закончилась освобождением Парижа.

М/S Alpo был построен в 1943 году специально для высадки в Нормандию. Корабль уцелел при проведении операции и на протяжении 38 лет служил в порту Оулу. В 2004 году, в 60-летнюю годовщину высадки союзных войск, буксир совершил свой второй рейс в Нормандию.

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Теги
Украина корабль Нормандия Вторая мировая война сбор средств
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