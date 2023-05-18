США введут «существенный» пакет санкций против России

Под новые санкции США против России попадут 300 физических и юридических лиц и 70 структур

Джо Байден (в центре) и госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

США введут новые санкции против России из-за военных действий на Украине, сообщает USA Today со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В черный список попадут 70 организаций, которые занимаются экспортом из США, а также более 300 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов. По словам чиновника, меры также будут нацелены на пресечение обхода действующих ограничений и действий «финансовых посредников» в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Чиновник не привел дополнительных подробностей, но пообещал, что меры будут «существенным». По его словам, Вашингтон по-прежнему привержен «закручиванию гаек» в отношении России за непрекращающиеся военные действия на Украине.

The Times уточняет, что официально о новом пакете объявят в пятницу, 19 мая, на саммите G7 в Хиросиме. В это же время объединение опубликует заявление о солидарности с Украиной.

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