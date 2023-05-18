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В Киеве переименовали «Площадь Льва Толстого» и «Дружбу народов»

В Киеве переименовали станции метро «Площадь Льва Толстого» и «Проспект правды»
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о дерусификации трех станций метро. Всего, по его словам, в столице Украины новые названия получили уже 314 городских объектов
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Горсовет Киева принял решение о дерусификации трех станций столичного метро — станция метро «Дружба народов» будет переименована в станцию «Зверинецкая», станция «Площадь Льва Толстого» — в «Площадь украинских героев», строящаяся станция «Проспект Правды» — в станцию «Варшавская», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также был переименован ряд улиц и переулков в разных частях столицы, добавил градоначальник.

По словам Кличко, всего в столице Украины новые названия получили уже 314 городских объектов. Так, улица Володи Дубинина (названа в честь пионера-участника Великой Отечественной войны, партизана Старо-Карантинских каменоломен) стала улицей Рэя Брэдбери, переулок Орловский — переулком Джорджа Оруэлла, а Ржевский переулок — переулком Станислава Лема.

«Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и российских названий и символов, связанных со страной-агрессором», — подчеркнул Кличко.

Киевский метрополитен был открыт в ноябре 1960 года и стал третьим по счету в СССР после московского и ленинградского. На сегодняшний день метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых — 69,648 км, а также 52 станции с тремя пересадочными узлами.

После распада СССР и до начала спецоперации в Киеве были переименованы 11 станций метро. Основные переименования пришлись на 1990–1993 годы, когда, например, «Дзержинская» стала «Лыбедьской», «Площадь Октябрьской революции» — «Майданом Незалежности», а «Красная площадь» — «Контрактовой площадью».

В новейшей истории Украины в Киеве была открыта 21 станция метро, последнюю из них — «Теремки» — еще в 2013 году открывал президент Виктор Янукович.

После начала российской спецоперации на Украине регулярно рассматриваются инициативы по переименованию улиц, населенных пунктов и других объектов, названия которых активисты и власти считают связанными с Россией. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

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В Москве неоднократно подвергали критике отказ украинских властей от советских и российских топонимов. За три дня до начала спецоперации на Украине об этом процессе напомнил президент Владимир Путин. Он заявил, что соседнее государство образовано «в результате большевистской политики». «Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — пообещал президент 21 февраля.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев метрополитен Виталий Кличко Военная операция на Украине декоммунизация
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