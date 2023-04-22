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Зеленский запретил связанные с Россией географические названия

Зеленский запретил давать географическим объектам названия, связанные с Россией
В стране нельзя будет давать объектам названия, «возвеличивающие, пропагандирующие или символизирующие» Россию. Также Зеленский утвердил экзамены на знание языка, истории и Конституции Украины для получения гражданства
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией, сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документу, теперь в стране нельзя давать географическим объектам названия, «возвеличивающие, пропагандирующие, увековечивающие или символизирующие» Россию в целом; памятные, исторические, культурные места, даты, события; российских деятелей, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств», а также «преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима», передавало Hromadske.ua.

Документ был внесен в парламент в апреле 2022 года, а в марте текущего года его приняла Верховная рада. Проект призван уменьшить влияние России на внутреннюю политику Украины и мировоззрение граждан, а также ускорить «дерусификацию» страны. В 2015 году власти приняли ряд законов о декоммунизации, в которых осуждались коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы, а также устанавливался запрет пропаганды их символики. После того как Россия ввела войска в страну в феврале 2022 года, на Украине начали переименовывать улицы, чьи названия были связаны с Россией, и демонтировать памятники.

Также 21 апреля Зеленский подписал закон, по которому для получения украинского гражданства нужно сдать три экзамена: на знание государственного языка, истории и Конституции Украины. Проект инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль, он был зарегистрирован летом 2022 года, а в марте его приняла Верховная рада.

Как передавал Forbes.ua, документ также регулирует условия приобретения гражданства для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, представляющих государственный интерес или служащих в ВСУ. Им нужно будет сдать экзамены в течение двух лет с момента принятия в гражданство. Исключение — дети, которые вступают в гражданство вместе с родителями или опекунами.

Ранее, чтобы получить гражданство, иностранцу нужно было задекларировать отсутствие иностранного гражданства, непрерывно проживать на территории Украины более пяти лет (при условии наличия супруга — гражданина Украины — двух лет), иметь разрешение на иммиграцию и источник денежных средств на существование. Соискатели должны были свободно владеть украинским языком, однако о сдаче экзаменов речи не шло, отмечает Focus.ua.

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В январе Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российскими паспортами, если они оказывают политическое или духовное влияние на Украину.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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