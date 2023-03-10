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Сенаторы США предложили запретить импорт урана из России

Группа сенаторов США предложила запретить импорт российского урана

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. Об этом говорится в сообщении комитета сената по энергетике и природным ресурсам.

«Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. В Вайоминге есть ресурсы, необходимые для увеличения производства на родине. Первый шаг — убрать с американского рынка всю российскую энергию, включая уран, навсегда», — заявил сенатор от Вайоминга, республиканец Джон Баррассо.

«Этот законопроект станет гарантией того, что американские атомные энергетические компании не будут зависеть от импортируемого из России уранового топлива», — отметил председатель комитета, сенатор от Западной Виргинии, демократ Джо Мэнчин.

О планах снизить зависимость США от российского урана сообщало агентство Bloomberg в июне 2022 года. Тогда Минэнерго добивалось от конгрессменов одобрения плана по покупке обогащенного урана напрямую у американских производителей. На эти цели предлагалось выделить $4,3 млрд.

8 марта прошлого года США ввели запрет на импорт энергоносителей из России — нефти, нефтепродуктов, угля и сжиженного газа, при этом уран под санкции не попал. В марте Reuters объясняло это тем, что энергетическая безопасность страны зависит от поставок из Узбекистана, Казахстана и России — они производят примерно половину урана, потребляемого американскими АЭС. В 2021 году США импортировали обогащенного урана и радиоактивных изотопов из России на $670 млн.

В марте вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство изучает вопрос о запрете поставок урана в США в ответ на санкции.

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