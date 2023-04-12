В Думе предложили навсегда лишать уклонистов права заниматься госслужбой

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР и глава партии «Родина» Алексей Журавлев сообщил «РИА Новости», что внес в Госдуму законопроект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва в армию.

Депутат предложил внести изменения в Уголовный кодекс и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (сейчас запрет может длиться до 20 лет).

Кроме того, Журавлев считает нужным внести изменения в ч. 1 ст. 328 УК и добавить в список видов наказаний за уклонение от призыва на военную службу лишение права занимать должности на государственной службе и муниципальные должности, а также избираться в депутаты законодательных органов.

«Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов», — объяснил Журавлев.

Накануне Госдума и Совет Федерации приняли закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Для уклоняющихся от призыва предусмотрены «обеспечительные» меры. Если гражданин не выходит на связь и отказывается получать повестку, он должен прийти в военкомат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Электронная повестка считается врученной с момента размещения на «Госуслугах». После этого гражданину до явки в военкомат ограничивается выезд из России. Если призывник не явится в течение 20 дней, ограничивается его возможность управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты.

Регионы также получат полномочия по введению дополнительных ограничений для «злостных уклонистов» от воинской службы по своему усмотрению.