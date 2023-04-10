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Военная операция на Украине ,  
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Уклонистам запретят выезд, кредиты и заключение сделок

Депутат Андрей Картаполов: уклонистам запретят выезд и сделки с недвижимостью
Поправки к законопроекту о порядке оповещения призывников Госдума рассмотрит 11 апреля. Они включают «обеспечительные меры» для тех, кто не является по повестке, в том числе электронной
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для уклоняющихся от призыва на срочную службу поправками к законопроекту будет предусмотрен ряд обеспечительных мер, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент РБК.

«Для тех, кто уклоняется, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — сказал депутат.



Картаполов добавил, что если призывник вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и т.д.

Эти положения предусмотрены поправками к законопроекту, который поступил в Думу еще в начале 2018 года. В нем предлагалось внести изменения в порядок оповещения призывников о необходимости явиться в военкомат в рамках призыва на срочную службу, в частности разрешить вручать повестку заказным письмом с уведомлением по адресу, который указан в документах воинского учета, или по месту работы или учебы.

Законопроект прошел первое чтение в апреле 2018 года, а второе — в феврале 2022 года. Третье чтение планировалось в марте прошлого года, но его решили отложить и вернуть документ на второе чтение.

Поправки ко второму чтению, которые рассмотрят 11 апреля, также предполагают создание Единого реестра воинского учета, который будет создан на базе государственного информационного ресурса. Они также предусматривают, что, помимо традиционных способов оповещения в виде бумажных повесток и через работодателя, будет введено уведомление заказным письмом и в электронном виде. Все они будут иметь одинаковую юридическую силу, отметил Картаполов.

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Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына, Юлия Волкова Юлия Волкова
Андрей Картаполов призыв военнослужащие запрет на выезд уклонисты

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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