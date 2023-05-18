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Jeune Afrique узнала о требованиях лидеров Африки перед визитом в Киев

Jeune Afrique: лидеры Африки хотят гарантий прекращения огня и референдума в Донбассе
Африканская миссия по мирному урегулированию на Украине должна прибыть в Россию в середине июля, сообщал МИД. По данным Jeune Afrique, перед визитом лидеры африканских стран хотят добиться гарантии временного прекращения огня
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Esa Alexander / Reuters)

Африканские лидеры, выступившие с мирной инициативой по Украине, перед посещением Москвы и Киева хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе, сообщает Jeune Afrique со ссылкой на источники.

По информации издания, в рамках миротворческой миссии лидеры африканских государств сначала должны направиться в Киев, а затем в Москву.

В то же время французский бизнесмен и президент Фонда Браззавиля (Brazzaville Foundation) Жан-Ив Оливье уточнил изданию, что он в любом случае отправится в Москву в эту пятницу, 19 мая, для уточнения деталей африканской мирной инициативы по Украине. Он также прокомментировал приезд делегации африканских стран в Москву и Киев: «Не может быть и речи о том, что они поедут туда ради туризма».

Jeune Afrique отмечает, что бизнесмен посещал Россию десять раз за последние полгода, а с декабря 2022 года он «находится в контакте» с замглавы МИД России Михаилом Богдановым. Также, по данным издания, команда госсекретаря США Энтони Блинкена способствовала установлению связей между Оливье и президентом Украины Владимиром Зеленским.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию. По его словам, эта миссия обсуждалась «многие месяцы». В инициативе также участвуют президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.

Киев приветствовал это намерение, заявив, что Зеленский примет делегацию из Африки, расскажет ей об украинской «формуле мира» и выслушает предложения гостей. Кремль тоже согласился принять миссию — по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, она приедет в Россию ориентировочно в середине июня. При этом замглавы МИДа Михаил Богданов отмечал, что Москва ждет от стран Африки конкретных предложений по урегулированию.

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Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области провели референдумы о вхождении в состав России в конце сентября 2022 года — в каждом из регионов «за» высказалось свыше 90% проголосовавших.

Власти Украины референдумы не признали и ставят своей целью возвращение территорий, отказываясь от мирных переговоров, исключающих выход к границам 1991 года. Москва заявляла о готовности защищать свою территорию любой ценой.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Африка мирные переговоры Военная операция на Украине ЮАР Референдум
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