Reuters узнал об опасениях в США из-за усиления подводного флота Китая

Опрошенные Reuters военные атташе и аналитики полагают, что «почти непрерывное» патрулирование в Южно-Китайском море китайских подлодок с баллистическими ракетами свидетельствует об усилении Китая, что должно беспокоить США

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Согласно последнему отчету Пентагона, Китай впервые начал осуществлять «почти непрерывное» патрулирование в Южно-Китайском море с помощью своих подлодок, оснащенных баллистическими ракетами. Reuters со ссылкой на военных атташе в четырех странах и опрошенных аналитиков пишет, что усиление Китая вызывает беспокойство в США.

Агентство отмечает, что по данным официального Пекина, на вооружении китайского флота находятся шесть атомных подводных лодок, способных нести баллистические ракеты класса «Цзинь». По мнению аналитиков, эти ракеты способны долететь до континентальной части Соединенных Штатов и представляют угрозу для безопасности страны.

«Мы хотим, чтобы наши SSN (подводные лодки с ядерной силовой установкой) могли их выслеживать, так что дополнительные требования к нашим вооруженным силам очевидны. Но суть здесь в том, что информация, в том числе о «почти непрерывном патрулировании», меняется так быстро, что мы не знаем, что еще могло измениться», — заявил Reuters специалист по безопасности из Школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США Кристофер Туми.

Новые китайские патрули подразумевают улучшения во многих областях, включая логистику, управление и вооружение. Они также показывают, как Китай начинает эксплуатировать свои подводные лодки с баллистическими ракетами почти так же, как Соединенные Штаты, Россия, Великобритания и Франция на протяжении десятилетий, заявили опрошенные агентством военные атташе. В то же время они отметили, что китайские подводные лодки все еще «слишком шумные» и их легко отследить.

Страны НАТО в конце июня утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса на следующее десятилетие. В ней Россия определяется как «наиболее серьезная и прямая угроза» безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются вызовы со стороны Китая.

В КНР после этого заявили, что блок представляет собой «системный вызов миру и стабильности». По словам официального представителя китайского МИДа Чжао Лицзяня, НАТО позиционирует себя как региональная оборонительная организация, но «на самом деле продолжает прорываться в новые регионы и на новые территории, развязывая повсюду войны и убивая мирных жителей». Помимо этого, Пекин неоднократно критиковал созданное в сентябре 2021 года США, Британией и Австралией объединение AUKUS.

Ранее глава китайской дипломатии Ван И говорил, что Южно-Китайское море не является «сафари-парком» для стран за пределами региона и не должно стать «ареной боевых действий». Проблема Южно-Китайского моря должна решаться исключительно странами региона, отмечал дипломат.