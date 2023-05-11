ТАСС: атомная подлодка «Красноярск» поступит в ВМФ в конце 2023 года

ТАСС узнал о передаче атомной подлодки «Красноярск» в ВМФ в 2023 году

Вторая серийная атомная подлодка «Красноярск» будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце 2023-начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточняет агентство, ранее ожидалось, что передача атомной субмарины постройки ПО «Севмаш» ВМФ состоится в конце 2022 года. «Красноярск» в марте 2023 года вернулась на завод для устранения выявленных в ходе испытаний замечаний, сообщал ТАСС источник в марте.

Атомная подводная лодка «Красноярск» — вторая серийная субмарина, третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Она была заложена в 2014 году и спущена на воду 30 июля 2021 года. Впервые подлодка вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 26 июня 2022 года.

885М разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Головная подлодка «Казань» была передана ВМФ 7 мая 2021 года.

«Ясень» — класс субмарин четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и способны поражать цели как на земле, так и на воде и под водой. Атомные подводные лодки, построенные по проекту 885М «Ясень-М», служат носителями крылатых ракет «Оникс» и/или «Калибр».