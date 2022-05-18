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ЛДПР выбрала нового главу фракции в Госдуме

Фракцию возглавит Леонид Слуцкий, которого после смерти Жириновского назначили и.о руководителя фракции. Как сообщал источник РБК, в партии также рассматривали кандидатуры Лугового, Диденко, Дегтярева и Лебедева
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Леонида Слуцкого главой фракции в Госдуме, сообщается в Telegram-канале партии.

Предыдущий руководитель фракции, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский, умер 6 апреля после продолжительной болезни: политик тяжело болел COVID-19. 17 мая Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия.

После смерти Жириновского Слуцкого назначили исполняющим обязанности руководителя фракции.

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Источник РБК в партии говорил, что в ЛДПР обсуждали разные кандидатуры на смену Жириновскому еще до его болезни «просто на всякий случай». В числе преемников он, помимо Слуцкого, назвал депутатов Андрея Лугового и Алексея Диденко, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и сына Жириновского Игоря Лебедева.

Леонид Слуцкий стал депутатом Госдумы в конце 1999 года. В 2016 году он возглавил думский комитет по международным делам. Депутат входит в делегацию России на переговорах об урегулировании с Украиной.

В 2018 году журналистки Фарида Рустамова, Дарья Жук и Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в домогательствах, но комиссия Думы по этики не усмотрела в его действиях нарушения «поведенческих норм». Глава комиссии Отари Аршба заявил, что изученные факты «свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц». В своем поздравлении с 8 марта после обвинений в домогательствах Слуцкий извинился перед теми, кому «причинил любые переживания».

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