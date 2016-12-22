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Слуцкий попросил прощения у женщин «пользуясь случаем»
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Слуцкий попросил прощения у женщин «пользуясь случаем»
Политика, 08 мар, 14:19
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Слуцкий попросил прощения у женщин «пользуясь случаем»
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, обвиненный несколькими журналистками в домогательствах, извинился перед женщинами, которым «причинил любые переживания». По словам парламентария, у него не было злого умысла
Леонид Слуцкий (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с праздником 8 Марта и заодно извинился перед теми из них, кому «причинил любые переживания».

Об этом Слуцкий написал в своем Facebook.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу. Удачи и любви вам и вашим близким! Искренне ваш, Леонид Слуцкий», — написал депутат.

В конце февраля три журналистки на условиях анонимности рассказали телеканалу «Дождь» о домогательствах со стороны главы комитета по международным делам Госдумы, депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Парламентарий заявил РБК, что подобная информация является «бредом», и допустил подачу иска на обвинивших его в харассменте.

Первой о домогательствах Слуцкого​ открыто заявила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе в конце февраля. Затем с обвинениями выступила продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Наконец, третьей журналисткой, назвавшей себя пострадавшей от домогательств депутата, оказалась корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова.

О непонятном поведении Слуцкого рассказала и представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, депутат как-то раз вмешался в беседу на Петербургском экономическом форуме и начал говорить «странные вещи». Захарова сразу достаточно четко объяснила, что ей неприятно и она не желает слушать Слуцкого. После этого депутат уже не позволял себе ничего подобного в ее отношении.

Одиночные пикеты против Слуцкого 8 марта провели активисты организации Amnesty International. Они вышли к зданию Госдумы с плакатами, призывая депутата к ответу.

Вышла к Госдуме и кандидат в президенты телеведущая Ксения Собчак. По данным телеканала РБК, снимавшего пикет, она заявила, что написала жалобу на ситуацию вокруг Слуцкого в думский комитет по этике.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Леонид Слуцкий , прощение , женщины
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