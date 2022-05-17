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Госдума прекратила депутатские полномочия Жириновского

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля после продолжительной болезни. Документ опубликован на сайте Госдумы.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией ЛДПР, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью», — говорится в постановлении.

Владимир Жириновский, умерший в возрасте 75 лет, был председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР, до 1992 года — ЛДПСС) с 1990 года, то есть с момента ее возникновения, в течение долгих лет возглавлял партийную фракцию в Госдуме. В 1993 году впервые баллотировался в Госдуму, был депутатом всех ее созывов. Баллотировался в президенты России от либерал-демократов в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале февраля 75-летний Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Источник РБК сообщал, что он находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. В партии его состояние называли стабильным и говорили, что он идет на поправку. 11 марта врачи вывели политика из медикаментозной комы, говорили источники ТАСС и «РИА Новости».

6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Жириновского. Он прервал пленарное заседание, депутаты почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. Утром 8 апреля патриарх Кирилл провел отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя, позже в Колонном зале Дома союзов прошла гражданская панихида. Попрощаться с политиком приехал президент Владимир Путин. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

Сейчас обязанности лидера партии исполняет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Близкий к ЛДПР источник РБК рассказал в начале апреля, что в партии обсуждали разных кандидатов на смену Жириновскому задолго до его болезни «на всякий случай», но финальное решение будет приниматься после консультаций с Кремлем. Собеседники РБК тогда уточнили, что наиболее вероятными кандидатурами на пост лидера ЛДПР считаются Слуцкий, депутаты Андрей Луговой и Алексей Диденко, глава Хабаровского края Михаил Дягтерев и сын Жириновского Игорь Лебедев.

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Два близких к администрации президента источника рассказали РБК, что решение о новом лидере ЛДПР примут только после того, как станет ясно, что делать с самой партией. Ее могут оставить в нынешнем виде, объединить с какой-либо другой либо вообще создать нечто новое, сообщили собеседники РБК. При этом они говорили, что без Жириновского партию «ждет забвение», найти ему равноценную замену не получится.

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