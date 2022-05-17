Госдума прекратила депутатские полномочия Жириновского

Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля после продолжительной болезни. Документ опубликован на сайте Госдумы.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией ЛДПР, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью», — говорится в постановлении.

Владимир Жириновский, умерший в возрасте 75 лет, был председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР, до 1992 года — ЛДПСС) с 1990 года, то есть с момента ее возникновения, в течение долгих лет возглавлял партийную фракцию в Госдуме. В 1993 году впервые баллотировался в Госдуму, был депутатом всех ее созывов. Баллотировался в президенты России от либерал-демократов в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

В начале февраля 75-летний Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Источник РБК сообщал, что он находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. В партии его состояние называли стабильным и говорили, что он идет на поправку. 11 марта врачи вывели политика из медикаментозной комы, говорили источники ТАСС и «РИА Новости».

6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Жириновского. Он прервал пленарное заседание, депутаты почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. Утром 8 апреля патриарх Кирилл провел отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя, позже в Колонном зале Дома союзов прошла гражданская панихида. Попрощаться с политиком приехал президент Владимир Путин. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

Сейчас обязанности лидера партии исполняет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Близкий к ЛДПР источник РБК рассказал в начале апреля, что в партии обсуждали разных кандидатов на смену Жириновскому задолго до его болезни «на всякий случай», но финальное решение будет приниматься после консультаций с Кремлем. Собеседники РБК тогда уточнили, что наиболее вероятными кандидатурами на пост лидера ЛДПР считаются Слуцкий, депутаты Андрей Луговой и Алексей Диденко, глава Хабаровского края Михаил Дягтерев и сын Жириновского Игорь Лебедев.

Читайте на РБК Pro Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Прогнозы Pro Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Статьи Pro Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года Статьи Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу Статьи Pro Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно Инструкции

Два близких к администрации президента источника рассказали РБК, что решение о новом лидере ЛДПР примут только после того, как станет ясно, что делать с самой партией. Ее могут оставить в нынешнем виде, объединить с какой-либо другой либо вообще создать нечто новое, сообщили собеседники РБК. При этом они говорили, что без Жириновского партию «ждет забвение», найти ему равноценную замену не получится.

