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Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем
У Трампа спросили, нужно ли проверить связи Байдена с Китаем. Президент ответил: «100 процентов». Это произошло после того, как Байден не согласился с действующим президентом в оценке исходящей от Пекина угрозы
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

По мнению президента США, финансовые связи семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и Китая необходимо расследовать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого опубликован на странице передачи The Next Revolution в Twitter.

Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена». «100 процентов. Это позор. И он говорит, что Китай нам не конкурент, Китай наш огромный конкурент, они хотят захватить мир», — ответил Трамп.

В опубликованном отрывке не говорится, о каких именно инвестициях Китая в бизнес семьи Байдена идет речь.

Колумнист New York Post Питер Швейзер писал, что в 2013-м фирма Хантера Байдена (сын Джо Байдена) заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на $1 млрд, позже эта сумма увеличилась до $1,5 млрд. По его словам, Хантер Байден и его бизнес-партнеры создали несколько ООО, задействованных в многомиллионных сделках с компаниями, принадлежащими китайским властям.

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СМИ связали увольнение генпрокурора Украины с сыном Байдена

Другое издание, The Intercept, сообщало, что инвесткомпания Хантера Байдена Bohai Harvest RST вложила $460 млн в систему распознавания лиц Face++, которую власти Китая предположительно используют для слежки за уйгурами (тюркский коренной народ) в Синьцзяне.

Байден — один из возможных противников Трампа на выборах президента США в 2020-м. Он объявил о своем выдвижении в конце марта. В начале мая на мероприятии в рамках своей кампании в штате Айова он не согласился с оценкой, которую экономической угрозе Китая дает действующий президент.

«Китай съест наш завтрак? Да ладно», — сказал Байден и добавил, что Китай не может разобраться даже с тем фактом, что страна разделена «от Китайского моря до гор» на западе. Другой проблемой, с которой не могут справиться власти Китая, Байден назвал коррупцию внутри системы. «Они не плохие люди. Но знаете что, они не вызов для нас», — сказал он.

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Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности

Другой кандидат от Демократической партии, Берни Сандерс не согласился с Байденом. Он заявил, что после того, как США и Китай заключили торговую сделку, Штаты потеряли более 3 млн рабочих мест. Сандерс добавил, что исправит действующую торговую политику и «победит в соревновании» когда будет в Белом доме.

Ранее личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани отменил свою поездку на Украину, где собирался встретиться с избранным президентом страны Владимиром Зеленским и обсудить с ним вопросы «российского вмешательства» в выборы и сына Байдена. Хантер Байден работал в нефтегазовой компании Burisma Holdings, которую украинская генпрокуратура обвиняла в отмывании стредств. В 2016-м генпрокурора Виктора Шокина, который вел дело, уволил президент Петр Порошнеко. Позже Байден-старший рассказывал, что это произошло после того, как он поставил Киеву ультиматум: власти либо увольняют Шокина, либо лишаются займа на $1 млрд.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Байден, Дональд Трамп
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