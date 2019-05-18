Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем

У Трампа спросили, нужно ли проверить связи Байдена с Китаем. Президент ответил: «100 процентов». Это произошло после того, как Байден не согласился с действующим президентом в оценке исходящей от Пекина угрозы

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

По мнению президента США, финансовые связи семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и Китая необходимо расследовать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого опубликован на странице передачи The Next Revolution в Twitter.

Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена». «100 процентов. Это позор. И он говорит, что Китай нам не конкурент, Китай наш огромный конкурент, они хотят захватить мир», — ответил Трамп.

В опубликованном отрывке не говорится, о каких именно инвестициях Китая в бизнес семьи Байдена идет речь.

Колумнист New York Post Питер Швейзер писал, что в 2013-м фирма Хантера Байдена (сын Джо Байдена) заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на $1 млрд, позже эта сумма увеличилась до $1,5 млрд. По его словам, Хантер Байден и его бизнес-партнеры создали несколько ООО, задействованных в многомиллионных сделках с компаниями, принадлежащими китайским властям.