Полпред Порошенко заявила о сохранении у Зеленского права распустить Раду

Избранный президент Украины Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную раду после выхода фракции «Народный фронт» из коалиции. Об этом журналистам заявила представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Трансляцию вел телеканал «Прямой».

«Народный фронт» имел полное право выйти из этой коалиции. Что это означает? Это означает 30-дневный отсчет, по законодательству, о создании новой коалиции. Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это означает», — заключила она.

Ранее, 17 мая, партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады Украины проголосовала за выход из парламентской коалиции. Спикер украинского парламента Андрей Парубий признал, что коалиция прекратила свое существование.

По данным «Интерфакс-Украина», развал коалиции делает невозможным роспуск Рады в ближайший месяц. При этом по истечении этого месяца у президента уже не будет права распустить парламент, так как до очередных выборов в парламент останется меньше полугода.