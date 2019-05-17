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Полпред Порошенко заявила о сохранении у Зеленского права распустить Раду

Избранный президент Украины Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную раду после выхода фракции «Народный фронт» из коалиции. Об этом журналистам заявила представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Трансляцию вел телеканал «Прямой».

«Народный фронт» имел полное право выйти из этой коалиции. Что это означает? Это означает 30-дневный отсчет, по законодательству, о создании новой коалиции. Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это означает», — заключила она.

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Ранее, 17 мая, партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады Украины проголосовала за выход из парламентской коалиции. Спикер украинского парламента Андрей Парубий признал, что коалиция прекратила свое существование.

По данным «Интерфакс-Украина», развал коалиции делает невозможным роспуск Рады в ближайший месяц. При этом по истечении этого месяца у президента уже не будет права распустить парламент, так как до очередных выборов в парламент останется меньше полугода.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания парламента заявил, что Верховная рада и правительство Украины будут работать до очередных выборов в парламент, которые состоятся осенью 2019 года.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский неоднократно критиковал работу Верховной рады и допускал ее роспуск после вступления в должность.

Теги: Петр Порошенко, полпред, Владимир Зеленский, роспуск, Верховная Рада
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