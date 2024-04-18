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Политика ,  
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Bild узнала о вызове посла России в МИД Германии после ареста «шпионов»

Bild: посла России вызвали в МИД Германии после ареста предполагаемых шпионов
В Баварии днем ранее задержали двоих мужчин с гражданством России и Германии, которых подозревают в подготовке диверсий в ФРГ и сотрудничестве с российскими спецслужбами
Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

В МИД Германии был вызван посол России, сообщила газета Bild. Российскую дипмиссию в Берлине возглавляет Сергей Нечаев.

РБК направил запрос в посольство России в Германии и в пресс-службу МИД Германии.

Как пишет издание, вызов связан с задержанием в Баварии двоих мужчин, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий в ФРГ, — Дитера С. и Александра Й. У обоих гражданство России и Германии. В российском посольстве РБК сообщали, что не получали информацию о задержании россиян в связи с данным случаем.

Дитер С., главный подозреваемый по версии следствия, собирал данные о военных объектах в ФРГ, в том числе об американских (например, о полигоне, где украинцев обучали управлению танками Abrams). Кроме того, он дал согласие на совершение поджогов и взрывов на объектах промышленности и военной инфраструктуры, в частности на оружейных заводах. Мужчина также собирался нарушить работу транспортных коридоров, по которым перевозят военные грузы. Целью атак должно было стать нарушение снабжения Украины. С российской стороной Дитер С. сотрудничал с октября прошлого года и обменивался идеями о диверсиях в Германии. Ему помогал Александр Й. 

По информации Spiegel, с 2014 по 2016 год Дитер С. был также участником народного ополчения в ДНР.

В ФРГ задержали бывшего ополченца ДНР по подозрению в подготовке диверсий
Политика
Фото:Lars Baron / Getty Images

Обоих мужчин подозревают в работе на иностранные спецслужбы. Дитеру С. также вменяют сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, фотографирование военных объектов и членство в иностранной террористической организации (такой немецкая Генпрокуратура считает ДНР).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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