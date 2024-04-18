Bild узнала о вызове посла России в МИД Германии после ареста «шпионов»

В Баварии днем ранее задержали двоих мужчин с гражданством России и Германии, которых подозревают в подготовке диверсий в ФРГ и сотрудничестве с российскими спецслужбами

Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

В МИД Германии был вызван посол России, сообщила газета Bild. Российскую дипмиссию в Берлине возглавляет Сергей Нечаев.

РБК направил запрос в посольство России в Германии и в пресс-службу МИД Германии.

Как пишет издание, вызов связан с задержанием в Баварии двоих мужчин, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий в ФРГ, — Дитера С. и Александра Й. У обоих гражданство России и Германии. В российском посольстве РБК сообщали, что не получали информацию о задержании россиян в связи с данным случаем.

Дитер С., главный подозреваемый по версии следствия, собирал данные о военных объектах в ФРГ, в том числе об американских (например, о полигоне, где украинцев обучали управлению танками Abrams). Кроме того, он дал согласие на совершение поджогов и взрывов на объектах промышленности и военной инфраструктуры, в частности на оружейных заводах. Мужчина также собирался нарушить работу транспортных коридоров, по которым перевозят военные грузы. Целью атак должно было стать нарушение снабжения Украины. С российской стороной Дитер С. сотрудничал с октября прошлого года и обменивался идеями о диверсиях в Германии. Ему помогал Александр Й.

По информации Spiegel, с 2014 по 2016 год Дитер С. был также участником народного ополчения в ДНР.

Обоих мужчин подозревают в работе на иностранные спецслужбы. Дитеру С. также вменяют сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, фотографирование военных объектов и членство в иностранной террористической организации (такой немецкая Генпрокуратура считает ДНР).