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Военная операция на Украине ,  
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Посольство в Германии не получало информацию о задержании двоих россиян

Посольство в Германии не получало информацию о задержании двоих россиян
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Посольство России в Германии не получало информацию о задержании российских граждан в ФРГ, сообщили РБК в пресс-службе диппредставительства.

Так в посольстве отреагировали на новость об аресте в Баварии двух подозреваемых в подготовке диверсий россиян.

«Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о задержании российских граждан в связи с данным случаем», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ФРГ задержали бывшего ополченца ДНР по подозрению в подготовке диверсий
Политика
Фото:Lars Baron / Getty Images

Ранее Spiegel сообщил, что подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб россиян задержали в Баварии. Оба задержанных — русские немцы.

Один из арестованных — Дитер С. — с 2014 по 2016 год был участником народного ополчения в ДНР. Он сотрудничал с Москвой с осени 2023 года, собирал информацию о немецких военных объектах, в частности об американских военных полигонах в германском регионе. Также он намеревался устроить взрыв на объекте промышленной или военной инфраструктуры. Второй задержанный — Александр Й. — оказывал ему поддержку.

Целью злоумышленников, отметил Spiegel, был срыв цепочки снабжения Украины. Арест подозреваемых подтвердили в Генпрокуратуре Германии.

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Теги
Германия Россия посольство задержание Военная операция на Украине
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