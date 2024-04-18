Посольство в Германии не получало информацию о задержании двоих россиян
Посольство России в Германии не получало информацию о задержании российских граждан в ФРГ, сообщили РБК в пресс-службе диппредставительства.
Так в посольстве отреагировали на новость об аресте в Баварии двух подозреваемых в подготовке диверсий россиян.
«Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о задержании российских граждан в связи с данным случаем», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Spiegel сообщил, что подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб россиян задержали в Баварии. Оба задержанных — русские немцы.
Один из арестованных — Дитер С. — с 2014 по 2016 год был участником народного ополчения в ДНР. Он сотрудничал с Москвой с осени 2023 года, собирал информацию о немецких военных объектах, в частности об американских военных полигонах в германском регионе. Также он намеревался устроить взрыв на объекте промышленной или военной инфраструктуры. Второй задержанный — Александр Й. — оказывал ему поддержку.
Целью злоумышленников, отметил Spiegel, был срыв цепочки снабжения Украины. Арест подозреваемых подтвердили в Генпрокуратуре Германии.
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