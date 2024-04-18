 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФРГ выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда

ФРГ выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда
Германия уведомила Россию о нежелательности участия Москвы в мероприятиях по случаю 79-годовщины освобождения узников концентрационных лагерей, сообщила Мария Захарова. МИД расценил шаг немецкой стороны как «провокационный выпад»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях по случаю 79-годовщины освобождения узников концентрационных лагерей. Об этом на пресс-брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

МИД расценил шаг немецкой стороны как «провокационный выпад». По мнению ведомства, это уничтожение «исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина».

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей ежегодно отмечается во всем мире 11 апреля. В 1945 году в этот день заключенные Бухенвальда подняли вооруженное восстание, взяли лагерь под контроль и удерживали до прихода союзных войск. Концлагерь был основан летом 1937 года. Через него прошли примерно 250 тыс. узников, более 56 тыс. человек погибли.

В марте 2022 года администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» отказала российским и белорусским чиновникам в участии в церемонии по освобождению лагерей. В 2023-м Москва также не получала официального приглашения на мероприятие, сообщал российский генконсул в Лейпциге Андрей Дронов.

Захарова заявила о возможности «задержаний и похищений» россиян в Париже
Спорт
Мария Захарова

По словам Захаровой, Германия до сих пор не ответила на направленную Россией ноту с требованием признать актом геноцида преступления, которые совершались нацистами во время Великой Отечественной войны на территории СССР. Официальный представитель МИДа также заявила, что Москва будет добиваться от Берлина гуманитарных выплат блокадникам Ленинграда.

В марте посольство России в Германии передало Берлину ноту с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом.

Захарова назвала оторванными от реальности планы саммита по Украине
Политика
Мария Захарова

МИД России приводил данные Генеральной прокуратуры, согласно которым во время немецкой оккупации с июля 1941 по август 1944 года почти 14 млн граждан СССР погибли от рук нацистов, были угнаны в Германию или заморены голодом.

Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда геноцидом в октябре 2022 года. Как заявил прокурор города, установленное число погибших ленинградцев — 1,093 млн человек, в то время примерно половина горожан.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
узник концлагеря Мария Захарова Германия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова оценила предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады
Политика
Захарова заявила об отсутствии приглашения на юбилей высадки в Нормандии
Политика
Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области Политика, 15:16
В Госдуме подготовили законопроект о «мертвых душах» в общежитиях вузов Общество, 15:13
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:11
Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes Бизнес, 15:02
Спрос россиян на жилье в ОАЭ и Турции резко упал Недвижимость, 15:02
Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье Политика, 14:58
Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ Политика, 14:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ Политика, 14:55
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем Pro, 14:55
Акции каких российских IT-компаний недооценены рынком Pro, 14:51
Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку Спорт, 14:44
Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж Общество, 14:43
Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора Политика, 14:39
Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в «Сбер» Финансы, 14:37