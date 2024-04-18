ФРГ выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда

Германия уведомила Россию о нежелательности участия Москвы в мероприятиях по случаю 79-годовщины освобождения узников концентрационных лагерей, сообщила Мария Захарова. МИД расценил шаг немецкой стороны как «провокационный выпад»

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Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях по случаю 79-годовщины освобождения узников концентрационных лагерей. Об этом на пресс-брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

МИД расценил шаг немецкой стороны как «провокационный выпад». По мнению ведомства, это уничтожение «исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина».

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей ежегодно отмечается во всем мире 11 апреля. В 1945 году в этот день заключенные Бухенвальда подняли вооруженное восстание, взяли лагерь под контроль и удерживали до прихода союзных войск. Концлагерь был основан летом 1937 года. Через него прошли примерно 250 тыс. узников, более 56 тыс. человек погибли. В марте 2022 года администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» отказала российским и белорусским чиновникам в участии в церемонии по освобождению лагерей. В 2023-м Москва также не получала официального приглашения на мероприятие, сообщал российский генконсул в Лейпциге Андрей Дронов.

По словам Захаровой, Германия до сих пор не ответила на направленную Россией ноту с требованием признать актом геноцида преступления, которые совершались нацистами во время Великой Отечественной войны на территории СССР. Официальный представитель МИДа также заявила, что Москва будет добиваться от Берлина гуманитарных выплат блокадникам Ленинграда.

В марте посольство России в Германии передало Берлину ноту с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом.

МИД России приводил данные Генеральной прокуратуры, согласно которым во время немецкой оккупации с июля 1941 по август 1944 года почти 14 млн граждан СССР погибли от рук нацистов, были угнаны в Германию или заморены голодом.

Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда геноцидом в октябре 2022 года. Как заявил прокурор города, установленное число погибших ленинградцев — 1,093 млн человек, в то время примерно половина горожан.