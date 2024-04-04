Захарова заявила о возможности «задержаний и похищений» россиян в Париже
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Матч ТВ» призвала россиян, которые поедут на Олимпиаду в Париже, быть «максимально осторожными» в связи с возможными провокациями против них.
27 марта посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что российские спортсмены и туристы на Олимпиаде «будут из-за действий французских властей брошены полностью одни».
По словам Захаровой, Париж «на полную катушку» участвует в том, чтобы сделать присутствие россиян «максимально затрудненным». «Не предоставляется необходимая информация нашим представительствам, нет логистической ясности», — отметила представитель МИДа.
«Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний», — сказала Захарова.
Захарова также назвала «абсолютно неприличным и аморальным» заявление мэра Парижа Анн Идальго, сделанное во время визита в Киев, что россиянам и белорусам будут не рады в столице Игр.
После этого глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал перенести Игры из столицы Франции в другой город.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Точное число допущенных российских спортсменов, которые смогут выступить только в нейтральном статусе, пока неизвестно, но в МОК заявляли, что их будет не более 55.
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