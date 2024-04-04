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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Захарова заявила о возможности «задержаний и похищений» россиян в Париже

Захарова: на Играх в Париже возможны провокации, задержания, похищения россиян
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее мэр Парижа заявила, что россиянам будут не рады в городе во время Олимпиады. Мария Захарова сказала, что там возможны провокации против россиян, которым трудно будет оказать помощь из-за отношения местных властей
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Матч ТВ» призвала россиян, которые поедут на Олимпиаду в Париже, быть «максимально осторожными» в связи с возможными провокациями против них.

27 марта посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что российские спортсмены и туристы на Олимпиаде «будут из-за действий французских властей брошены полностью одни».

По словам Захаровой, Париж «на полную катушку» участвует в том, чтобы сделать присутствие россиян «максимально затрудненным». «Не предоставляется необходимая информация нашим представительствам, нет логистической ясности», — отметила представитель МИДа.

«Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний», — сказала Захарова.

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Захарова также назвала «абсолютно неприличным и аморальным» заявление мэра Парижа Анн Идальго, сделанное во время визита в Киев, что россиянам и белорусам будут не рады в столице Игр.

После этого глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал перенести Игры из столицы Франции в другой город.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Точное число допущенных российских спортсменов, которые смогут выступить только в нейтральном статусе, пока неизвестно, но в МОК заявляли, что их будет не более 55.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Мария Захарова Париж
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