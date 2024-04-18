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Удар Ирана по Израилю ,  
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NYT узнала, почему удар Израиля вызвал гнев США

NYT: неожиданный удар Израиля по Дамаску вызвал гнев США
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Удар Ирана по Израилю
Белый дом был возмущен ударом Израиля, из-за которого погибли три иранских генерала, поскольку США не были предупреждены, а Тель-Авив недооценил решимость Тегерана на серьезный ответ, сообщает NYT
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израильский удар по Дамаску стал неожиданностью для властей США, что вызвало гнев американского правительства из-за принятия Тель-Авивом настолько агрессивных решений без обсуждения, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Тель-Авив направил уведомление о собственных планах непосредственно перед самим ударам, «в последнюю минуту» и без уточнения значимости цели, предупреждение получил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и несколько других чиновников Белого дома, осознавшие, что это намерение будет иметь далеко идущие последствия.

В ходе удара 1 апреля по иранскому дипломатическому комплексу в Дамаске, за который Израиль напрямую не признал ответственности, погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Трое из них были в званиях генералов. Times of Israel уточняла, что они причастны к гибридным атакам Ирана на Израиль.

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Власти Израиля сильно просчитались, решив, что Иран отреагирует сдержанно, считают высокопоставленные американские чиновники, участвовавшие в обсуждениях «на самом высоком уровне», пишет NYT. По данным издания, министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту, что атака поставила под угрозу американские войска в регионе и позднее предупреждение не оставило времени на усиление обороны.

Согласно внутренним документам израильского командования, изученным газетой, Израиль видел несколько вариантов ответа Ирана, но ни один из них не предполагал настолько мощного обстрела, произошедшего в ночь на 14 апреля, когда Тегеран и проиранские силы выпустил в сторону Израиля более 300 дронов и ракет. Это стало первым случаем прямого удара по Израилю со стороны Ирана за долгие годы гибридной войны между ними.

Как отмечает NYT, американские власти оказались в странном положении: близкий союзник Израиль держал их в неведении относительно своих планов, а давний противник Иран заранее сообщил о решении ответить Израилю. В течение двух недель американские дипломаты вели интенсивные переговоры, отговаривая Иран от ответного удара, а затем пытались уговорить Израиль не отвечать на удар ракетами и дронами.

По словам собеседников, израильское командование в ночь иранской атаки были близки к отдаче приказа о широкомасштабных ударах по Ирану.

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Джо Байден

Власти США попросили Израиль не наращивать эскалацию ситуации, а принять в качестве победы то, что удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и дроны. «Вы победили. Примите победу», — сказал президент Джо Байден, выяснил Axios. По данным издания, Израиль дважды перенес планы ответного удара по Ирану.

Иран пригрозил ударами по военным базам США в случае любой поддержки ответных ударов Израиля.

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