 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Иран после ударов по Израилю направил предупреждение США

Иран пригрозил США атаками на базы в случае поддержки ответа Израиля
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Начальник Генштаба Багери предупредил США об атаках на американские базы в случае любой поддержки ответных ударов Израиля. Операция против Израиля «оказалась более успешной, чем ожидалось», отметил командующий КСИР Салами
Мохаммад Багери
Мохаммад Багери (Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран пригрозил США атаками на американские военные базы в случае любой поддержки ответных ударов Израиля. Об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-майор Мохаммад Багери в эфире государственного телевидения, его слова приводит Reuters.

«Наш ответ будет намного масштабнее, чем сегодняшняя военная операция, если Израиль нанесет ответный удар по Ирану», — предупредил также генерал.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) генерал Хосейн Салами отметил, что операция против Израиля «оказалась более успешной, чем ожидалось», его слова цитирует Mehr News Agency.

«Мы провели ограниченную операцию, и эта операция была ответом на зло сионистского режима <...>. Мы ограничили эту операцию в той мере, в которой сионистский режим атаковал наше консульство», — сказал генерал. Салами также предупредил, что в случае ответа Израиля на удар реакция Тегерана будет «гораздо жестче».

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном, но предупредил, что Соединенные Штаты «без колебаний будут действовать», чтобы защитить своих военных и поддержать Израиль. Он подчеркнул, что США осуждают «эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его прокси» и призывают воздержаться от дальнейших ударов. По словам главы Пентагона, по указанию президента Джо Байдена американские вооруженные силы перехватили десятки ракет и беспилотников, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

США, как сообщал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. Об этом Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора, рассказал собеседник телеканала.

Нетаньяху утром заявил, что атака Ирана была отбита. «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим», — написал он в соцсети X. Министр обороны Йоав Галант сообщил, что удары Ирана имели «минимальные последствия». «Мы стоим начеку и готовы к любому сценарию», — заверил он.

По словам представителя Армии обороны страны контр-адмирала Даниэля Хагари, Тегеран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, но почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Иран США Израиль ракетный удар беспилотники
Материалы по теме
Иран объявил о завершении операции «Правдивое обещание»
Политика
Израиль и другие страны открыли воздушное пространство после атаки Ирана
Политика
Иран пригрозил ударом «еще большей силы» в случае ответа Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Посольство сообщило, что на захваченном Ираном судне был россиянин Политика, 11:49
Матч РПЛ в Оренбурге пройдет без использования VAR из-за паводка Спорт, 11:43
Как детские травмы влияют на ощущение одиночества во взрослой жизни Pro, 11:39
В Крыму заявили о планах вернуть на полуостров воду из Днепра Политика, 11:32
Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16 Политика, 11:26
UFC анонсировал бой Ислама Махачева Спорт, 11:26
Гарантия доходности и оплата криптовалютой: как купить жилье в Черногории Pro, 11:22
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Не менее 30 человек пострадали в результате ударов Ирана по Израилю Политика, 11:12
Иран после ударов по Израилю направил предупреждение США Политика, 11:03
Зачем Олаф Шольц перед поездкой в Китай завел аккаунт в TikTok Политика, 11:01
Иран объявил о завершении операции «Правдивое обещание» Политика, 10:36
«Привидение с мотором»: какое оружие придумывает создатель Oculus Rift Pro, 10:27
Удар Ирана по Израилю. Главное Политика, 10:19
Российские виноделы на фоне нового акциза повысят цены на вино Бизнес, 10:00