Иран после ударов по Израилю направил предупреждение США

Начальник Генштаба Багери предупредил США об атаках на американские базы в случае любой поддержки ответных ударов Израиля. Операция против Израиля «оказалась более успешной, чем ожидалось», отметил командующий КСИР Салами

Мохаммад Багери (Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран пригрозил США атаками на американские военные базы в случае любой поддержки ответных ударов Израиля. Об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-майор Мохаммад Багери в эфире государственного телевидения, его слова приводит Reuters.

«Наш ответ будет намного масштабнее, чем сегодняшняя военная операция, если Израиль нанесет ответный удар по Ирану», — предупредил также генерал.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) генерал Хосейн Салами отметил, что операция против Израиля «оказалась более успешной, чем ожидалось», его слова цитирует Mehr News Agency.

«Мы провели ограниченную операцию, и эта операция была ответом на зло сионистского режима <...>. Мы ограничили эту операцию в той мере, в которой сионистский режим атаковал наше консульство», — сказал генерал. Салами также предупредил, что в случае ответа Израиля на удар реакция Тегерана будет «гораздо жестче».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном, но предупредил, что Соединенные Штаты «без колебаний будут действовать», чтобы защитить своих военных и поддержать Израиль. Он подчеркнул, что США осуждают «эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его прокси» и призывают воздержаться от дальнейших ударов. По словам главы Пентагона, по указанию президента Джо Байдена американские вооруженные силы перехватили десятки ракет и беспилотников, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

США, как сообщал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. Об этом Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора, рассказал собеседник телеканала.

Нетаньяху утром заявил, что атака Ирана была отбита. «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим», — написал он в соцсети X. Министр обороны Йоав Галант сообщил, что удары Ирана имели «минимальные последствия». «Мы стоим начеку и готовы к любому сценарию», — заверил он.

По словам представителя Армии обороны страны контр-адмирала Даниэля Хагари, Тегеран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, но почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников.