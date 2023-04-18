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«Газпром» не увидел гарантий «подарка» Европе на будущую теплую зиму

«Газпром»: этот отопительный сезон Европа прошла благодаря погоде, гарантии повторения нет
Компания считает, что Европа пережила этот отопительный сезон благодаря теплой погоде, однако гарантий того, что природа вновь «сделает такой подарок», нет
«Газпром» GAZP ₽182,84 +0,47% Купить
Фото: Bernd März / IMAGO / Global Look Press
Фото: Bernd März / IMAGO / Global Look Press

Нынешний отопительный сезон Европе удалось пройти благодаря теплой погоде, однако нет гарантий того, что природа вновь преподнесет такой «подарок», заявили в пресс-службе «Газпрома».

Компания, со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), сообщила, что на 6 апреля уровень заполненности европейских ПХГ снизился до 55% и составил 55,4 млрд куб. м. Тем не менее, подчеркнули в «Газпроме», Европе в целом удалось пройти отопительный сезон.

«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным «Газпрома», на 16 апреля объем активного газа в ПХГ Европы составил 56,6 млрд куб. м, а на аналогичную дату 2020 года он составлял 58 млрд куб. м. «То есть европейские компании уже должны восполнить на 1,4 млрд куб. м больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов — 97,6 млрд куб. м газа. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа», — добавили в российской компании.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Также «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» остановлена в марте, «Северному потоку» — полностью остановлена после взрыва на газопроводе в конце сентября прошлого года. Российские власти считают случившееся терактом.

На фоне антироссийский санкций и отказа европейских стран от заключения новых контрактов с «Газпромом», доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер называл 2022 год «очень непростым». В то же время он сообщал, что в конце года «Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай. По его словам, в ближайшее время общий объем экспорта в КНР составит 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом перспективного транзита через Монголию — почти 100 млрд куб. м.

Глава Еврокомисиии Урсула Фон дер Ляйен в начале марта заявила о преодолении зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. «Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», — утверждала она.

Полностью заместить российский газ страны Европы смогут примерно за два-три года, прогнозирует главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. По его данным, европейским государствам следует найти новых поставщиков для 60 млрд куб. м газа, поступающих из России.

«Газпром» не увидел гарантий «подарка» Европе на будущую теплую зиму
«Газпром» не увидел гарантий «подарка» Европе на будущую теплую зиму

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