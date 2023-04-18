«Газпром» не увидел гарантий «подарка» Европе на будущую теплую зиму

Компания считает, что Европа пережила этот отопительный сезон благодаря теплой погоде, однако гарантий того, что природа вновь «сделает такой подарок», нет

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Нынешний отопительный сезон Европе удалось пройти благодаря теплой погоде, однако нет гарантий того, что природа вновь преподнесет такой «подарок», заявили в пресс-службе «Газпрома».

Компания, со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), сообщила, что на 6 апреля уровень заполненности европейских ПХГ снизился до 55% и составил 55,4 млрд куб. м. Тем не менее, подчеркнули в «Газпроме», Европе в целом удалось пройти отопительный сезон.

«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным «Газпрома», на 16 апреля объем активного газа в ПХГ Европы составил 56,6 млрд куб. м, а на аналогичную дату 2020 года он составлял 58 млрд куб. м. «То есть европейские компании уже должны восполнить на 1,4 млрд куб. м больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов — 97,6 млрд куб. м газа. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа», — добавили в российской компании.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Также «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» остановлена в марте, «Северному потоку» — полностью остановлена после взрыва на газопроводе в конце сентября прошлого года. Российские власти считают случившееся терактом.

На фоне антироссийский санкций и отказа европейских стран от заключения новых контрактов с «Газпромом», доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер называл 2022 год «очень непростым». В то же время он сообщал, что в конце года «Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай. По его словам, в ближайшее время общий объем экспорта в КНР составит 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом перспективного транзита через Монголию — почти 100 млрд куб. м.

Глава Еврокомисиии Урсула Фон дер Ляйен в начале марта заявила о преодолении зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. «Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», — утверждала она.

Полностью заместить российский газ страны Европы смогут примерно за два-три года, прогнозирует главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. По его данным, европейским государствам следует найти новых поставщиков для 60 млрд куб. м газа, поступающих из России.