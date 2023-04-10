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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу и Лукашенко обсудили слаживание совместной группировки

Шойгу и Лукашенко в Минске обсудили слаживание совместной группировки
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщает «Пул Первого», разговор будет «предметный и конкретный», его тема — обеспечение безопасности.

Одна из главных тем встречи — боевая подготовка и слаживание подразделений совместной группировки.

О создании совместной с Россией военной группировки Лукашенко заявил в октябре 2022 года на совещании по вопросам безопасности. По его словам, он «договорился» об этом с президентом России Владимиром Путиным.

«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», — сказал глава государства.

25 марта Путин сообщил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

По его словам, Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Путин заявил, что оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории страны.

Он сказал, что поводом для переговоров с Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

Теги
Сергей Шойгу Александр Лукашенко Белоруссия
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