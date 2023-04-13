WP узнала об оценке США шанса переговоров Москвы и Киева в 2023 году

Боевые действия до 2024 года не принесут победу ни одной из сторон, но даже если Украина вернет значительную часть территорий, что Вашингтон считает маловероятным, то это не приведет к мирным переговорам, пишет газета

Разведка США не увидела возможностей для мирных переговоров между Россией и Украиной в текущем году, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американские секретные документы, попавшие с Сеть в результате утечки.

«Переговоры по прекращению конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях», — сказано в одном из них.

Разведка США считает, что боевые действия до 2024 года не принесут победу ни одной из сторон. Даже в случае, если Украина вернет утраченные территории в значительном количестве (что Вашингтон считает маловероятным), это не приведет к мирным переговорам.

Высокопоставленные украинские чиновники возмущены оценкой США в секретных документах, согласно которой Украина получит лишь «скромные территориальные победы» в ходе контрнаступления, отметил обозреватель Politico Александр Уорд. По его словам, в Киеве сочли, что документы показывают, что Вашингтон в очередной раз недооценивают возможности ВСУ.

«Это дает Киеву основания для подозрений» относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины, добавил собеседник издания.

Как пишет The Times со ссылкой на источник в сфере безопасности, Пентагон не знает, сколько еще данных может быть опубликовано после последней утечки американских секретных документов.

Собеседник издания уточнил, что в министерстве обороны США обеспокоены этим вопросом. «В Пентагоне сами не знают, что еще вылезет», — отметили в ведомстве.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия сейчас не намерена садиться за стол переговоров. Он рассказал, что, работая послом в России (2005–2008 год), он общался лично с Владимиром Путиным и тот уже тогда заявлял, что Украина — это «слабая, разделенная и ненастоящая страна».

По его словам, вместо того, чтобы признать поражение на Украине, российский лидер удвоил усилия по ведению спецоперации в этой стране.

19 марта Путин призвал учитывать реалии в мирном диалоге с Украиной. По его словам, Россия «открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», но ультиматумы «говорят лишь об оторванности от таких реалий». Российская сторона неоднократно исключала принятие мирного плана, в котором не был бы учтен суверенитет Москвы над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.