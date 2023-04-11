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Песков назвал «уткой» данные о планах Египта поставить ракеты России

Дмитрий Песков: сообщение о поставках 40 тыс. ракет из Египта в Россию похоже на «утку»
The Washington Post на основании утечки секретных документов писала, что Египет намерен тайно произвести для России около 40 тыс. ракет. В Кремле рекомендовали не верить таким сообщениям
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Публикация The Washington Post о том, что Египет планировал поставить России около 40 тыс. ракет, похожа на «утку», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это похоже на очередные утки, коих очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал Песков.

Публикация The Washington Post была основана на утечке секретных документов разведки США. Из них следовало, что и производство в Египте, и отгрузка ракет должны держаться в секрете «во избежание проблем с Западом». Документ помечен как «совершенно секретный» и датирован 17 февраля, в нем американская разведка описывает беседу Ас-Сиси с высокопоставленными военными Египта 1 февраля.

Как следует из документа, президент посоветовал сказать рабочим, что ракеты строятся для египетской армии. Его собеседник, который в материалах указан как Салах ад-Дин (вероятно, это министр военного производства Мохаммед Салах ад-Дин), обещает, что «прикажет своим людям работать посменно, если это необходимо, потому что это было наименьшее, что Египет мог сделать, чтобы отплатить России за помощь». О какой именно помощи идет речь, в документе не говорится. Не до конца ясно и о каких ракетах идет речь, однако в документе упоминаются 122-миллиметровые ракеты Sakr 45, совместимые с РСЗО «Град».

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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