Песков назвал «уткой» данные о планах Египта поставить ракеты России
Публикация The Washington Post о том, что Египет планировал поставить России около 40 тыс. ракет, похожа на «утку», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это похоже на очередные утки, коих очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал Песков.
Публикация The Washington Post была основана на утечке секретных документов разведки США. Из них следовало, что и производство в Египте, и отгрузка ракет должны держаться в секрете «во избежание проблем с Западом». Документ помечен как «совершенно секретный» и датирован 17 февраля, в нем американская разведка описывает беседу Ас-Сиси с высокопоставленными военными Египта 1 февраля.
Как следует из документа, президент посоветовал сказать рабочим, что ракеты строятся для египетской армии. Его собеседник, который в материалах указан как Салах ад-Дин (вероятно, это министр военного производства Мохаммед Салах ад-Дин), обещает, что «прикажет своим людям работать посменно, если это необходимо, потому что это было наименьшее, что Египет мог сделать, чтобы отплатить России за помощь». О какой именно помощи идет речь, в документе не говорится. Не до конца ясно и о каких ракетах идет речь, однако в документе упоминаются 122-миллиметровые ракеты Sakr 45, совместимые с РСЗО «Град».