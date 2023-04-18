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Пригожин объяснил слова о «жирной точке» в военной операции Политика, 10:58
Военная операция на Украине ,  
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Пригожин объяснил слова о «жирной точке» в военной операции

Пригожин: мы можем объявить об окончании СВО, чтобы все знали о достигнутых результатах
Необходимо объявить об окончании спецоперации на Украине, чтобы россияне «получили чувство удовлетворения» от «достигнутых результатов», заявил Пригожин. Он подчеркнул, что о призыве именно прекратить военные действия речи не идет
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ни о каком предложении прекратить спецоперацию на Украине речи не идет, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, объясняя свои слова о необходимости «поставить какую-то жирную точку в СВО». Об этом говорится в его комментарии, опубликованном в Telegram его пресс-службы.

«Я не предлагаю никаким образом прекратить СВО, я говорю о том, что мы можем объявить об окончании СВО для того, чтобы русский народ, россияне знали о том, что результаты, которые мы перед собой ставили, достигнуты и получили чувство удовлетворения от проделанного», — отметил Пригожин.

Он добавил, что задача «поставить точку в спецоперации» может быть выполнена только с учетом соблюдения всех интересов России. Такой «жирной точкой», по словам бизнесмена, могут стать «взятие Бахмута, выход на Славянск, Краматорск, еще какие-то серьезные завоевания».

«Дальше идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем, что Россия достигла всех результатов, которые планировала», — говорится в комментарии Пригожина.

О необходимости «поставить какую-то жирную точку» в спецоперации «для власти и общества» предприниматель заявил в своей статье, которая вышла 14 апреля под названием «Только честный бой: никакого договорняка».

«Идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли», — написал тогда Пригожин.

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Он отметил, что если Россия объявит об окончании военной операции, ей останется только намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть». Бизнесмен также подчеркнул, что выступает против «мягкого договорняка».

Последние месяцы украинские власти неоднократно говорили о скором контрнаступлении. Журнал Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона писал, что оно может быть запланировано на конец апреля.

В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что тщательно отслеживают соответствующую информацию, а Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.

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