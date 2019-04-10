Медведчук заявил о неготовности Киева выполнять минские соглашения

Киев не заинтересован в выполнении минских соглашений и в людях, которые проживают на территории Донбасса, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Такой тезис он выдвинул в интервью телеканалу NewsOne.

Он напомнил, что хотя украинские политики постоянно призывают Москву к выполнению минских соглашений, Украина сама не делает многое из того, что предписано соглашениями.

«Вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия», — считает Медведчук. «В чем сегодня Россия должна выполнить минские соглашения?» — добавил он.

Говоря о том, что нужно сделать Украине, Медведчук напомнил, что Киев взял на себя обязательство выполнить «политическую часть» — «в виде закона об амнистии, изменений в Конституцию и в закон о выборах, введение в действие закона об особом статусе». «Это все должна сделать Украина, и она не приступила ни к одному из этих вопросов», — подчеркнул оппозиционный политик, назвав нынешнюю стратегию официального Киева спекуляциями. «То, что происходит в Минске, это спекуляции украинской власти, которая не хочет выполнения минских соглашений, потому что им не нужны эти территории и люди, живущие там», — подчеркнул он.

Минскими соглашениями называют документ, согласованный на саммите в столице Белоруссии в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки».