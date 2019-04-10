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Медведчук заявил о неготовности Киева выполнять минские соглашения

Киев не заинтересован в выполнении минских соглашений и в людях, которые проживают на территории Донбасса, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Такой тезис он выдвинул в интервью телеканалу NewsOne.

Он напомнил, что хотя украинские политики постоянно призывают Москву к выполнению минских соглашений, Украина сама не делает многое из того, что предписано соглашениями.

«Вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия», — считает Медведчук. «В чем сегодня Россия должна выполнить минские соглашения?» — добавил он.

Говоря о том, что нужно сделать Украине, Медведчук напомнил, что Киев взял на себя обязательство выполнить «политическую часть» — «в виде закона об амнистии, изменений в Конституцию и в закон о выборах, введение в действие закона об особом статусе». «Это все должна сделать Украина, и она не приступила ни к одному из этих вопросов», — подчеркнул оппозиционный политик, назвав нынешнюю стратегию официального Киева спекуляциями. «То, что происходит в Минске, это спекуляции украинской власти, которая не хочет выполнения минских соглашений, потому что им не нужны эти территории и люди, живущие там», — подчеркнул он.

Минскими соглашениями называют документ, согласованный на саммите в столице Белоруссии в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки».

Документ, целью которого является деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины, подписала контактная группа из представителей Украины, России и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в саботаже соглашений.

Украина заявляет, что приоритетом должно стать прекращение огня со стороны непризнанных республик и установление на их территории и на границе с Украиной международного контроля. Россия, в свою очередь, настаивает, что Киев должен принять документы, которые предусматривают особый статус ​ДНР и ЛНР, и закрепить это положение в Конституции. Кроме того, соглашения подразумевают проведение амнистии и организацию местных выборов.

Теги: Минские договоренности, ДНР и ЛНР, Украина, Виктор Медведчук
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