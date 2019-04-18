Команда Мюллера назвала «неадекватными» ответы Трампа спецпрокурору

В более чем 30 случаях президент заявил, что «не помнит» обстоятельств, интересующих спецпрокурора. Оперативно задать уточняющие вопросы команда Мюллера не могла — Трамп отвечал письменно

Роберт Мюллер (в центре) (Фото: Zhang Jun / Zuma / ТАСС)

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера получил письменные ответы Дональда Трампа в конце ноября 2018 года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Минюста США.

По мнению расследователей, большинство ответов «неадекватны» и в силу письменного формата не позволяли задать уточняющие вопросы. По более чем 30 пунктам президент ответил, что «не помнит» обстоятельств. Спецпрокурор повторно запросил о возможности побеседовать с Трампом, но президент отказался, говорится в докладе.

В докладе приводятся ответы Трампа на вопросы следствия. В частности, на вопрос о встрече в июне 2016 года Дональда Трампа-младшего, главы предвыборного штаба президента Пола Манафорта и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой Трамп написал, что не помнит о том, что бы он был осведомлен об этой встрече.

Президент также не смог вспомнить никаких разговоров в тот день с сыном, Манафортом или Кушнером. Имя Весельницкой в то время он вообще не слышал.​ Трамп также ответил, что не помнит ни о никаких коммуникациях с семьей Агаларовых, основных владельцев Crocus Group.