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Команда Мюллера назвала «неадекватными» ответы Трампа спецпрокурору
В более чем 30 случаях президент заявил, что «не помнит» обстоятельств, интересующих спецпрокурора. Оперативно задать уточняющие вопросы команда Мюллера не могла — Трамп отвечал письменно
Роберт Мюллер (в центре) (Фото: Zhang Jun / Zuma / ТАСС)

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера получил письменные ответы Дональда Трампа в конце ноября 2018 года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Минюста США.

По мнению расследователей, большинство ответов «неадекватны» и в силу письменного формата не позволяли задать уточняющие вопросы. По более чем 30 пунктам президент ответил, что «не помнит» обстоятельств. Спецпрокурор повторно запросил о возможности побеседовать с Трампом, но президент отказался, говорится в докладе.

В докладе приводятся ответы Трампа на вопросы следствия. В частности, на вопрос о встрече в июне 2016 года Дональда Трампа-младшего, главы предвыборного штаба президента Пола Манафорта и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой Трамп написал, что не помнит о том, что бы он был осведомлен об этой встрече.

Президент также не смог вспомнить никаких разговоров в тот день с сыном, Манафортом или Кушнером. Имя Весельницкой в то время он вообще не слышал.​ Трамп также ответил, что не помнит ни о никаких коммуникациях с семьей Агаларовых, основных владельцев Crocus Group.

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На вопрос, говорил ли кто-то ему во время предвыборной кампании о том, что президент России Владимир Путин поддерживает его кандидатуру, Трамп ответил, что не помнит, что бы кто-либо информировал его об этом.

Говоря о московском проекте Trump Tower президент заявил, что подписал в 2015 году необязывающий меморандум о намерениях по строительству небоскреба в Москве, что соответствовало общим планам его компании по экспансии на крупных рынках.

Но Трамп не помнит никаких обсуждений возможной поездки в Россию и не помнит, чтобы он был осведомлен о каких-либо контактах между его представителями и российскими чиновниками по поводу проекта.

«Уже в ходе подготовки к ответам на ваши вопросы я узнал, что господин Коэн [Майкл Коэн, бывший юрист Трампа] послал электронное письмо по поводу меморандума о намерениях «господину Пескову» на общий публичный email, что показывает отсутствие каких-либо значимых отношений с людьми во власти в России», — написал Трамп.

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Мюллер настаивал на том, чтобы Трамп ответил на вопросы устно, но адвокаты президента выступали против. В конечном счете спецпрокурор согласился принять показания в письменном виде. По словам Трампа, ответы Мюллеру написал он сам, а не его юристы. «Мне задали несколько вопросов. Я с легкостью на них ответил. Надо быть осторожным, когда отвечаешь на вопросы людей, у которых, наверное, очень плохие намерения», — говорил президент США журналистам.

Авторы: Иван Ткачёв, Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер
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