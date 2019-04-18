Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал прекрасным день, когда стало известно о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств его сговора с Кремлем

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп во время первого публичного выступления после окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера заявил, что у него хороший день, передает CNN.

«У них хороший день. У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме в честь участвовавших в боевых действиях военнослужащих.

Президент США также отметил, что такого прецедента в истории США ранее не было и не будет. «Этого вообще не должно было случиться. Я говорю это перед моими друзьями: это никогда не должно повториться с другим президентом — такого рода искажения фактов», — подчеркнул Трамп.

«После расследования, которое длилось 17 месяцев, показаний примерно 500 свидетелей, выдачи 2800 повесток в суд, выполнения почти 500 ордеров на обыск, ранних утренних рейдов, изучения более 1,4 млн страниц документов и беспрецедентного сотрудничества президента очевидно, что уголовного правонарушения не было», — говорится в официальном заявлении адвокатов Трампа, которое также цитирует CNN.