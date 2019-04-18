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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп назвал прекрасным день, когда стало известно о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств его сговора с Кремлем
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп во время первого публичного выступления после окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера заявил, что у него хороший день, передает CNN.

«У них хороший день. У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме в честь участвовавших в боевых действиях военнослужащих.

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Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

Президент США также отметил, что такого прецедента в истории США ранее не было и не будет. «Этого вообще не должно было случиться. Я говорю это перед моими друзьями: это никогда не должно повториться с другим президентом — такого рода искажения фактов», — подчеркнул Трамп.

«После расследования, которое длилось 17 месяцев, показаний примерно 500 свидетелей, выдачи 2800 повесток в суд, выполнения почти 500 ордеров на обыск, ранних утренних рейдов, изучения более 1,4 млн страниц документов и беспрецедентного сотрудничества президента очевидно, что уголовного правонарушения не было», — говорится в официальном заявлении адвокатов Трампа, которое также цитирует CNN.

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США не нашли доказательств сговора Москвы и Трампа

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр представил результаты расследования Мюллера. Он заявил, что не удалось обнаружить признаков сговора предвыборного штаба Трампа с Россией или признаков того, что президент и его команда координировали действия по вмешательству в выборы США.

При этом само вмешательство Москвы в выборный процесс США имело место, подчеркнул Барр.

Трамп ранее уже отреагировал на окончание расследование в своем Twitter, опубликовав картинку с фразой Game Over. «Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — написано на плакате с изображением Трампа. При этом слова Game Over написаны шрифтом, который используется на заставках и в постерах сериала «Игра престолов».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дональд Трамп, расследование
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