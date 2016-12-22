Трамп написал ответ спецпрокурору по «российскому вмешательству»

Президент США лично написал ответ спецпрокурору Роберту Мюллеру. Перед отправкой с письмом ознакомятся юристы президента. Мюллер ранее добивался устного допроса Трампа

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил журналистам в Белом доме, что он лично, а не его юристы написал ответ на запросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможное российское вмешательство в президентские выборы, передает Bloomberg.

«Мне задали несколько вопросов. Я с легкостью на них ответил. Надо быть осторожным, когда отвечаешь на вопросы людей, у которых, наверное, очень плохие намерения», — цитирует президента агентство.

Трамп добавил, что перед тем, как ответы будут направлены, на них посмотрят юристы.

The Wall Street Journal пишет, что президента также спросили о его недавних твитах, в которых он назвал расследование Мюллера «позором нации». «Я не взволнован [из-за расследования]», — ответил Трамп. В своих твитах Трамп также написал, что Мюллер восемь лет работал на прошлого президента Барака Обаму, что неверно: восемь лет он проработал при Джордже Буше-младшем, а при Обаме — только четыре года.

Бывший директор ФБР Мюллер среди прочего расследует, не было ли сговора между окружением Трампа и Россией с целью повлиять на итоги президентских выборов 2016 года (и Трамп, и Москва это отрицают). Он добивался устного допроса избранного президента, но против этого выступали адвокаты Трампа. В итоге Мюллер смягчил свою позицию и сказал, что готов принять показания в письменном виде, Трамп в конце октября дал понять, что ответит на вопросы спецпрокурора в таком формате.

Также Мюллер расследует, не воспрепятствовал ли Трамп правосудию, уволив главу ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года. Адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в начале сентября заявил, что на вопросы об этом Трамп не станет отвечать, пока не будет окончено расследование о сговоре с Россией.