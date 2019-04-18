Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что ФСБ следует признать террористической организацией. Поводом стали последние данные украинских спецслужб

Александр Турчинов (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.

К таким выводам Турчинов пришел после совместного брифинга Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, на котором было объявлено о разоблачении российской агентурной сети на Украине, якобы ответственной за серию терактов и убийства сотрудников спецслужб.

Вспомнил секретарь СНБО и отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Его он также назвал «преступлением российских спецслужб».