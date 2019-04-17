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Политика ,  
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Адвокаты Януковича сообщили об уголовном деле против Яценюка и Турчинова
По словам защитников экс-президента Украины, дело связано с захватом власти, госизменой и «умышленной сдачей» Крыма. По нему проходят известные украинские политики. Ранее украинский суд признал виновным в госизмене Януковича
Александр Турчинов (справа) и Арсений Яценюк (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по фактам «умышленной сдачи нынешними властями Украины» Крыма, насильственного захвата власти, госизмены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году, сообщил РБК адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский.

Он также сказал, что более подробную информацию изложил в Facebook его коллега Виталий Сердюк. Тот написал, что украинские власти начали 1 апреля расследование дела в отношении «высших должностных лиц Украины» по фактам «умышленной сдачи (…) Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году».

Как пишет Сердюк, доказательства соответствующих преступлений были переданы в Госбюро расследований по поручению Януковича. В посте Сердюка упоминаются бывший премьер Украины Арсений Яценюк, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко.

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Адвокат также выложил копию заявления в правоохранительные органы. Заявителем указан «4-й президент Украины Янукович Виктор Федорович». Сердюк заявил, что доказательства в объеме девяти томов были переданы в Госбюро расследований еще 5 февраля.

По данным адвокатов Януковича, перечисленные в заявлении украинские политики и чиновники совершили преступления по десяти статьям Уголовного кодекса Украины. Это в том числе захват власти (ст. 109), посягательство на территориальную целостность страны (ст. 110), госизмена (ст. 111), умышленное убийство (ст. 115), массовые беспорядки (ст. 294).

РБК направил запрос в пресс-службу Государственного бюро расследований Украины.

Виктор Янукович в феврале 2014 году на фоне массовых протестов, вызванных его решением отложить процесс евроинтеграции, бежал из Украины в Россию и заявил о произошедшем на Украине госперевороте.

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На Украине на бывшего президента возбудили уголовное дело о государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в первых двух преступлениях. Обвинения в посягательстве на целостность Украины суд счел недоказанными.

Авторы: Екатерина Костина, Андрей Гатинский
Теги: Украина, Виктор Янукович, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко
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