Турчинов заявил о подготовке России к полномасштабной войне в Европе

Турчинов заявил о подготовке России к полномасштабной войне в Европе

Россия готовится к масштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Москва не просто так «вкладывает миллиардные ресурсы» в развитие военной инфраструктуры, а готовится к полномасштабным боевым действиям. «Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна», — указал он.

Турчинов добавил, что сильная украинская армия и сектор безопасности и обороны являются самыми важными факторами защиты мира в Европе.

В феврале президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что «полномасштабная война» с Россией становится все реальнее. По его словам, вдоль российско-украинской границы находятся более 87 тыс. российских военных, еще 2,1 тыс. располагаются в Донбассе. «Они (группа российских военных. — РБК) предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль», — сказал глава государства. Позднее Порошенко перечислил «этапы российской подготовки».