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СК показал на видео вылет Юлии Скрипаль из Москвы в Британию
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СК показал на видео вылет Юлии Скрипаль из Москвы в Британию
Отравление Скрипалей, 18 апр, 22:35
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СК показал на видео вылет Юлии Скрипаль из Москвы в Британию
Следственный комитет России проследил весь путь отравленной Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери. Ведомство представило первые результаты расследования
Юлия Скрипаль  (Фото: Юлия Скрипаль / Facebook)

Следственный комитет России представил первые результаты расследования по факту покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Ведомство опубликовало на своем официальном YouTube-канале видеосюжет с данными из расследования.

Согласно этому видео, следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери, где и произошло покушение.

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«3 марта 2018 года девушка вылетела из московского международного аэропорта Шереметьево и в тот же день прибыла в лондонский аэропорт Хитроу. <...> Установлен водитель такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт [Шереметьево], а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединенное Королевство. Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», — говорится в сюжете.

СК также показал видеозаписи прибытия Юлии Скрипаль в Шереметьево (на 1 минуте 41 секунде видео). На нем видно, как у здания аэропорта паркуется машина такси, из него выходит девушка. Дальше показан досмотр Юлии Скрипаль на входе в здание аэропорта, как она показывает посадочный талон и проходит в «стерильную зону» аэропорта.

4 марта экс-сотрудник ГРУ, осужденный ранее за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, разработанного в СССР и известного как «Новичок». Власти Великобритании утверждают, что к этому отравлению причастна Россия, Москва это отрицает.

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СК также приводит комментарий двоюродной сестры Юлии Скрипаль, Виктории, которая вскоре после того, как Юлия пришла в себя, поговорила с ней по телефону. «Для меня было понятно, что разговор идет под давлением. <...> Она говорит то, что ей было сказано. Она должна была сказать, что она не хочет, чтобы я прилетала в Великобританию, и что она не хочет со мной встречаться», — говорит на видео Виктория Скрипаль. В сюжете Следственного комитета она названа важным свидетелем в расследовании.

В видеоролике СК также говорится, что ведомство до сих пор не получило ответа от Великобритании на запросы по «делу Скрипалей». Ведомство направило дополнительный запрос с просьбой разрешить российским следователям допросить Юлию Скрипаль и «надеется, что зарубежные коллеги проявят открытость и заинтересованность в установлении реальных причин и обстоятельств громкого преступления», подчеркивается в сюжете. Российские следователи, в свою очередь, готовы предоставить Лондону информацию по этому делу.

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова в видеосюжете СК России подчеркнула, что британские правоохранительные органы «просто не желают сотрудничать с российской стороной».

12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, где подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но эксперты организации не установили происхождение яда.

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«Дело Скрипалей» привело к дипломатическому скандалу. Великобритания и ряд западных стран, которые поддержали ее, выслали в общей сложности более ста российских дипломатов. Москва ответила аналогичными мерами.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление , новичок
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