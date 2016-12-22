Небензя рассказал о «рассыпавшемся» аргументе Британии в «деле Скрипаля»

Аргумент Британии о том, что использованный в Солбсери яд имел безусловно российское происхождение, рассыпался на глазах, заявил Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН

Василий Небензя (Фото: Imago / TASS)

Главный аргумент Британии в деле бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля рассыпался на глазах, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России», — сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали. ​По словам Эйткенхеда, перед лабораторией такой задачи не стояло, а в правительстве пришли к мнению о российском происхождении яда на основе разведданных.

После слов Эйткенхеда МИД Британии удалил твит, в котором говорилось о том, что причастность России к производству яда подтверждена данными лаборатории в Портон-Дауне. Твит «неточно передавал слова нашего посла, и мы удалили это сообщение», заявили в британском МИДе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла удаление твита подтверждением того, что Лондон «принимал решение о виновности России на основе подозрений».