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Глава SWIFT заявил об отсутствии планов отключать Россию из-за санкций
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Глава SWIFT заявил об отсутствии планов отключать Россию из-за санкций
Новые санкции США, 14:51
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Глава SWIFT заявил об отсутствии планов отключать Россию из-за санкций
Несмотря на санкции Запада, система SWIFT, обеспечивающая передачу финансовых сообщений, не пойдет на отключение России. В политическом конфликте она занимает нейтральную позицию, заявил гендиректор системы Готфрид Лейбрандт
Готфрид Лейбрандт (Фото: @thefinanser / Twitter)

SWIFT сохранит нейтралитет в конфликте России с Западом и не будет отключать ее от системы финансовых платежей из-за санкций. Об этом гендиректор ​системы ​Готфрид Лейбрандт заявил на бизнес-форуме SWIFT в Москве, сообщил РБК один из участников конференции.

Ранее об этом заявлении также со ссылкой на участников мероприятия сообщали «Ведомости». «Вопрос отключения России от системы передачи финансовых сообщений SWIFT не стоит, наша позиция неизменна: мы нейтральная сторона, которая обеспечивает взаимосвязь пользователей и целью которой является обслуживание мировой финансовой индустрии», — передал слова гендиректора SWIFT собеседник РБК.

Еще один принимавший участие в собрании источник РБК подтвердил, что SWIFT в очередной раз подчеркнула свою нейтральность. «Важно понимать, что этот вопрос на повестке дня никогда не стоял и не стоит, были только спекуляции, исходящие от третьих сторон. Но со SWIFT никто и никогда таких переговоров не вел», — уточнил он.

О своем нейтралитете SWIFT заявляла еще в 2014 году, когда впервые был поднят вопрос об отключении России. «Наша миссия — быть глобальным и нейтральным провайдером услуг», — говорилось в заявлении компании. Соответствующие требования тогда обсуждались Европарламентом и Советом ЕС на фоне принятия санкций в связи с украинским кризисом. Однако руководство SWIFT сочло обсуждение возможности отключения России ударом по репутации компании и подчеркнуло, что «не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети».

Несмотря на это, возможность отключения России от системы межбанковских сообщений продолжали обсуждать. В августе 2017 года Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Темпбанк оказались отключены от SWIFT, поскольку правообладатель ПО, которое позволяет работать с системой, отказался от сотрудничества с ними из-за санкций США. РНКБ, работающий в Крыму, заявил, что это не повлияет на его работу, поскольку банк осуществляет свою деятельность только внутри России.

В январе вице-премьер Аркадий Дворкович выразил надежду, что новый пакет санкций США не приведет к прекращению работы SWIFT в России. «Это [отключение от SWIFT] совсем уже агрессия, и конечно, как говорил [министр иностранных дел Сергей] Лавров и другие коллеги, у нас есть некоторые возможные ответные шаги», — заявлял вице-премьер. В феврале, вновь обращаясь к этой угрозе, Дворкович признал, что отключение от SWIFT может создать проблемы для банковской системы России. В этом случае банкам придется перейти на устаревшие технологии, пояснял он. При этом вице-премьер отметил, что с проблемами столкнутся и сами страны, выступившие с подобной инициативой. «Очевидно, что и им — я имею в виду, не конкретным лицам, принимающим такое решение, а компаниям, которые работают в США и Европе, — это тоже принесет вред. Это касается не только отключения от SWIFT», — сказал он.

Удар по госдолгу и отключение SWIFT: чего опасаются российские власти
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В начале апреля Соединенные Штаты приняли новый пакет антироссийских санкций, ставший самым жестким с 2014 года. Вскоре после этого в Вашингтоне заявили о готовности подготовить в ближайшем будущем новые санкции, связанные с российской поддержкой Сирии. Источники РБК, близкие к федеральному руководству, рассказали, что Москва готовится к ряду жестких мер, в том числе к отключению SWIFT. Сама система базируется в Бельгии и не подчиняется американским законам, однако риск, что Вашингтон добьется отключения России, сохраняется. Такое развитие событий может привести к обрушению российской банковской системы и остановке внешних расчетов, отмечал источник.

Для противодействия подобной угрозе в России разрабатывается собственный аналог SWIFT, действующий внутри страны. Он носит название Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) . 13 апреля о переходе на эту систему объявил «Ростех».

SWIFT, или Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), существует с 1973 года. Всего система объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира. В год через нее передается порядка 1,8 млрд сообщений. Банк России предоставляет информационные услуги кредитным организациям в формате SWIFT по внутрироссийским банковским операциям с 2014 года.

SWIFT находится в юрисдикции Бельгии, страны Евросоюза. Организация называет себя нейтральной, но целиком соблюдает применимые санкции. «Санкции налагаются независимо друг от друга в разных юрисдикциях, и SWIFT не может произвольно выбирать, какому санкционному режиму следовать. Поскольку организация создана по бельгийскому праву, она должна соблюдать соответствующее регулирование ЕС, подтвержденное правительством Бельгии», — объясняется на сайте SWIFT.

Россия является акционером SWIFT, а по числу пользователей системы занимает второе место, уступая только США. Российским пайщикам в SWIFT принадлежит 1,84% акций кооператива.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Михеева, Анастасия Криворотова.
Теги: SWIFT
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