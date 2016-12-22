«Коммерсантъ» узнал об ограничениях на зарубежные контракты Роскосмоса

Газета «Коммерсантъ» узнала о поручении Дмитрия Рогозина временно запретить «Роскосмосу» и «Росатому» заключать контракты со странами, которые ввели против России санкции. Исключения предусмотрены в случае «политического решения»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство поручило «Роскосмосу» и «Росатому» ввести временный запрет на подписание контрактов со странами, которые ввели санкции против России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

По данным издания, соответствующее поручение подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ВПК, космическую и другую высокотехнологичную российскую промышленность. Контракты с этими странами, по словам источника «Коммерсантъ», можно будет оформить только «в случае политического решения» российского руководства. В то же время поручение вице-премьера не распространяется на действующие контракты. В «Роскосмосе» и «Росатоме» не ответили на вопросы издания.

Источник «Коммерсантъ» уточнил, что запрет коснется в том числе ранее обсуждавшихся контрактов в рамках проекта международной окололунной международной космической станции Deep Space Gateway, где должны были сотрудничать «Роскосмос» и Boeing. Однако американская сторона хотела получить на руки все технические наработки российской стороны примерно за $15 млн. Контракт было решено не заключать по соображениям «технологической безопасности».

Российская компания «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом») поставляет урановую продукцию в США. Она имеет 19 контрактов с американскими фирмами на сумму около $6,5 млрд. Также ракетные двигатели РД-180 производства НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») до сих пор поставляются в США.

В Госдуме лидеры всех парламентских фракций предложили ограничить сотрудничество с США в авиационной, атомной и ракетной отраслях 13 апреля. Внесенный законопроект, в частности, предусматривает ограничение сотрудничества с компаниями в названных отраслях, где как минимум 25% принадлежит США и организациям из американской юрисдикции. Всего правительству в нижней палате парламента предложили 16 вариантов ответных мер на расширенные санкции со стороны США, которые Минфин страны ввел 6 апреля. Под ограничения попали 24 российских и 2 иностранных гражданина, а также 15 юридических лиц. В частности, санкции коснулись таких бизнесменов и глав российских госкомпаний, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер.