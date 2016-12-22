WSJ узнала о личном согласии Трампа на удар Израиля по аэродрому в Сирии

Приказ о налете на авиабазу в Сирии 9 апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом. В ходе удара был уничтожен новый иранский комплекс ПВО

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой президента США Дональда Трампа перед тем, как израильские самолеты F-15 нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля, сообщает The Wall Street Journal.

Получив одобрение Трампа, Нетаньяху отдали приказ об авиационной атаке на авиабазу, на которую незадолго до этого прибыла иранская батарея ПВО, рассказали источники издания. По словам собеседников газеты, иранский комплекс ПВО был уничтожен еще до того, как его успели привести в готовое к применению состояние. Кроме того, израильские самолеты уничтожили ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, которые использовали иранцы.

Как позже сообщило агентство Fars, среди жертв авиаудара было четверо иранских военных советников, всего при ударе погибли 14 человек.

11 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что ситуацию обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Путин призвал воздержаться от действий, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Сирии и еще сильнее дестабилизировать ситуацию в этой стране. В сообщении отмечалось, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В российском Министерстве обороны заявили, что удар нанесли израильские F-15. По данным ведомства, в воздушное пространство Сирии самолеты ВВС Израиля не заходили, они находились в небе над Ливаном. Всего израильские самолеты выпустили восемь ракет, по цели попали три, остальные сбили сирийские комплексы ПВО.