Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,09 60,80 EUR Нал. 76,88 75,33 USD Бирж. 61,56 +0,39 EUR Бирж. 76,13 +0,41 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 7923,60 -91,00 MOEX 2191,19 +2,22% RTS 1121,48 +3,35% Brent 71,97 +0,38% DJIA 24786,63 +0,87% Nasdaq 7281,10 +1,74% FTSE 7226,05 +0,39%
WSJ узнала о личном согласии Трампа на удар Израиля по аэродрому в Сирии
Лента новостей
WSJ узнала о личном согласии Трампа на удар Израиля по аэродрому в Сирии 06:30, Политика Небензя назвал шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии 06:23, Политика Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся заморозках и снеге 05:58, Общество Сирия назвала условие работы миссии ОЗХО на месте «химатаки» в Думе 05:29, Политика Белый дом опроверг личные контакты Трампа и Ким Чен Ына 04:59, Политика WP сообщила о секретной поездке Помпео в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном 04:46, Политика «Коммерсантъ» узнал о первой продаже за рубеж белорусских РСЗО «Полонез» 04:19, Политика Музеи Кремля остановили онлайн-продажу билетов из-за блокировки сервиса 04:12, Технологии и медиа При столкновении двух танкеров близ Сингапура произошла утечка бутана 03:37, Общество Американские авикомпании получили разрешение на пролет над Россией 03:12, Политика Жаров назвал сроки и условия возможной блокировки Facebook в России 02:56, Технологии и медиа Умерла жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего 02:54, Политика Глава Роскомнадзора рассказал о блокировке 18 подсетей Amazon и Google 02:37, Политика Неизвестные в масках устроили погром и драку с полицией в центре Еревана 02:33, Общество Посольство обвинило Лондон в уничтожении важных улик «по делу Скрипаля» 02:07, Политика Небензя заявил о невозможности «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии 01:28, Политика В Ижевске приостановили сборку Lada Vesta из-за дефицита топливных баков 01:21, Бизнес Госдеп заявил о планах обсудить вопрос пролетов авиалайнеров над Россией 00:49, Политика Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР на самом высоком уровне 00:30, Политика Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета 00:11, Общество Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе в выдаче визы 17 апр, 23:35, Общество Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией 17 апр, 23:23, Политика Центр примирения завершил гуманитарную операцию в Восточной Гуте 17 апр, 23:08, Политика Мэр Новосибирска коммунист Локоть объявил о губернаторских амбициях 17 апр, 23:06, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17 апр, 22:59, РБК и Билайн Fitch оценило риски российских банков от новых санкций США 17 апр, 22:50, Финансы Володин гарантировал отсутствие санкций против 90 американских лекарств 17 апр, 22:35, Политика Почему Telegram не удалось заблокировать: 4 вопроса о судьбе мессенджера 17 апр, 22:32, Технологии и медиа
WSJ узнала о личном согласии Трампа на удар Израиля по аэродрому в Сирии
Политика, 06:30
0
WSJ узнала о личном согласии Трампа на удар Израиля по аэродрому в Сирии
Приказ о налете на авиабазу в Сирии 9 апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом. В ходе удара был уничтожен новый иранский комплекс ПВО
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой президента США Дональда Трампа перед тем, как израильские самолеты F-15 нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля, сообщает The Wall Street Journal.

Получив одобрение Трампа, Нетаньяху отдали приказ об авиационной атаке на авиабазу, на которую незадолго до этого прибыла иранская батарея ПВО, рассказали источники издания. По словам собеседников газеты, иранский комплекс ПВО был уничтожен еще до того, как его успели привести в готовое к применению состояние. Кроме того, израильские самолеты уничтожили ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, которые использовали иранцы.

Как позже сообщило агентство Fars, среди жертв авиаудара было четверо иранских военных советников, всего при ударе погибли 14 человек.

«Большая семерка» выступила с совместным заявлением по авиаударам в Сирии
Политика

11 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что ситуацию обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Путин призвал воздержаться от действий, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Сирии и еще сильнее дестабилизировать ситуацию в этой стране. В сообщении отмечалось, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В российском Министерстве обороны заявили, что удар нанесли израильские F-15. По данным ведомства, в воздушное пространство Сирии самолеты ВВС Израиля не заходили, они находились в небе над Ливаном. Всего израильские самолеты выпустили восемь ракет, по цели попали три, остальные сбили сирийские комплексы ПВО.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Израиль , авиаудар по Сирии , Биньямин Нетаньяху
Главное
WP сообщила о секретной поездке Помпео в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном Политика
Материалы по теме
«Большая семерка» выступила с совместным заявлением по авиаударам в Сирии Политика
Мэй исключила связь между ударами по Сирии и «просьбой Трампа» Политика
Как лидеры Евросоюза защищали право на военный удар по Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.