«Большая семерка» выступила с совместным заявлением по авиаударам в Сирии

Лидеры стран G7 назвали бомбардировку Арабской республики «необходимой» и подчеркнули, что страны «держатся вместе против безнаказанности тех, кто использует химическое оружие»

Джастин Трюдо (Фото: Chris Wattie / Reuters)

Лидеры стран «Большой семерки» выпустили совместное заявление, в котором выразили единогласную поддержку авиаударам, которые нанесла западная коалиция в ночь на 14 апреля по сирийским правительственным объектам в ответ на сообщения о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Совместное заявление распространил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Мы, лидеры G7: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и ЕС — едины в том, чтобы самым решительным осудить использование химического оружия 7 апреля в Восточной Гуте в Сирии. Мы полностью поддерживаем все усилия США, Франции и Объединенного королевства, направленные на ослабление возможностей режима Асада использовать химоружие и сдерживание будущего его применения», — говорится в сообщении.

В заявлении ответ на предполагаемую химатаку назван ограниченным, пропорциональным и необходимым, поскольку, как считают лидеры G7, все возможные дипломатические возможности были исчерпаны.

Лидеры «Большой семерки» подчеркивают, что использование химоружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и «представляет собой угрозу международному миру и безопасности». Они также подчеркивают, что «в прошлом использование химического оружия режимом Асада было подтверждено независимыми международными следователями».

«Мы держимся вместе против безнаказанности тех, кто разрабатывает или использует это оружие в любом месте и в любое время, при любых обстоятельствах», — сказано в заявлении. Лидеры G7 при этом добавляют, что «по-прежнему остаются привержены дипломатическому решению конфликта в Сирии».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам правительственных сил Сирии. Такие действия стали ответом на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Вашингтон, Лондон и Париж возложили ответственность за нее на силы Башара Асада. Дамаск свою причкастность отрицает. Москва заявлет о постановочном характере сообщений о химатаке.