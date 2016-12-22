Путин призвал Нетаньяху воздержаться от дестабилизации ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и удары израильских ВВС по сирийской авиабазе, расположенной в провинции Хомс, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин призвал воздержаться от действий, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Сирии и еще сильнее дестабилизировать ситуацию в этой стране. В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

9 апреля ракетному обстрелу подвергся военный аэродром в сирийской провинции Хомс. В российском Министерстве обороны заявили, что удар нанесли израильские F-15. По данным ведомства, в воздушное пространство Сирии самолеты ВВС Израиля не заходили, они находились в небе над Ливаном. Всего израильские самолеты выпустили восемь ракет, по цели попали три, остальные сбили сирийские комплексы ПВО.

В Дамаске после этого обвинили Израиль в поддержке боевиков и заявили о своем праве на защиту территории страны и ее жителей.

Агрессивно на действия Израиля отреагировали в Иране. Помощник верховного лидера страны Али Хаменеи в ходе визита в Дамаск назвал атаку израильских ВВС «сионистским преступлением», которое не должно остаться без ответа. Израиль официально не подтвердил и не опроверг нанесение удара по сирийской базе, отмечает CNN.