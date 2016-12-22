СМИ сообщили о четырех погибших иранцах при атаке на базу в Сирии
Война в Сирии, 19:14
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СМИ сообщили о четырех погибших иранцах при атаке на базу в Сирии
Среди жертв авиаудара по сирийской военной базе — четверо иранцев. Об этом сообщило агентство FARS. Уточняется, что погибшие были военными советниками.
О наличии среди жертв атаки иранцев ранее со ссылкой на сирийских правозащитников сообщало Associated Press, но их число не уточнялось. Всего погибли 14 человек.
Ракетный удар по сирийской базе T4 был нанесен в ночь на 9 апреля. В Минобороны России и сирийских правительственных войсках заявили, что его нанесла израильская армия. Позднее два американских чиновника сообщили NBC, что Израиль информировал США о намерении провести ракетный обстрел военной базы в Сирии.