Телефонный разговор Путина и Трампа продлился больше двух часов
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп закончили телефонный разговор, сообщает NBC. Он начался около 17:00 мск и продолжался два с половиной часа.
Когда разговор еще шел, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино говорил, что он «проходит хорошо».
Этот телефонный разговор — второй с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предыдущий диалог между президентами России и США состоялся 12 февраля и продолжался полтора часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в центре обсуждения будут находиться двусторонние отношения и вопросы урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что по итогам переговоров выступление президента России не предусмотрено. Со своей стороны, Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы территориального урегулирования и контроля над атомными электростанциями.
«Мы вас наилучшим образом проинформируем», — говорил Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль расскажет об итогах разговора.
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