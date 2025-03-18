Телефонный разговор Путина и Трампа продлился больше двух часов

Лидеры двух стран начали переговоры в районе 17:00 мск. В Белом доме сообщали, что разговор проходит хорошо

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп закончили телефонный разговор, сообщает NBC. Он начался около 17:00 мск и продолжался два с половиной часа.

Когда разговор еще шел, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино говорил, что он «проходит хорошо».

Этот телефонный разговор — второй с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предыдущий диалог между президентами России и США состоялся 12 февраля и продолжался полтора часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в центре обсуждения будут находиться двусторонние отношения и вопросы урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что по итогам переговоров выступление президента России не предусмотрено. Со своей стороны, Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы территориального урегулирования и контроля над атомными электростанциями.

«Мы вас наилучшим образом проинформируем», — говорил Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль расскажет об итогах разговора.