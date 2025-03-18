 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Телефонный разговор Путина и Трампа продлился больше двух часов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Лидеры двух стран начали переговоры в районе 17:00 мск. В Белом доме сообщали, что разговор проходит хорошо
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп закончили телефонный разговор, сообщает NBC. Он начался около 17:00 мск и продолжался два с половиной часа.

Когда разговор еще шел, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино говорил, что он «проходит хорошо».

Этот телефонный разговор — второй с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предыдущий диалог между президентами России и США состоялся 12 февраля и продолжался полтора часа.

Кремль пообещал «наилучшим образом» сообщить о разговоре Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в центре обсуждения будут находиться двусторонние отношения и вопросы урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что по итогам переговоров выступление президента России не предусмотрено. Со своей стороны, Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопросы территориального урегулирования и контроля над атомными электростанциями.

«Мы вас наилучшим образом проинформируем», — говорил Песков в ответ на вопрос о том, как Кремль расскажет об итогах разговора.

Путин и Трамп начали телефонный разговор
Политика
Дональд Трамп

Читайте РБК в Telegram.

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Владимир Путин Дональд Трамп Россия США переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Минфин США сообщил о поручении Трампа пересмотреть санкционную политику
Политика
Путин и Трамп начали телефонный разговор
Политика
Путин в шутку призвал «не слушать Пескова» про время разговора с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Путин приказал прекратить удары по энергообъектам Украины на 30 днейПолитика, 20:31
Путин назвал Трампу ключевое условие недопущения эскалации конфликтаПолитика, 20:29
Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о Дзюбе в сборнойСпорт, 20:28
Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 годаИнвестиции, 20:28
Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛСпорт, 20:27
Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле 175 на 175Политика, 20:23
Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа⁠Политика, 20:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экипаж разбившегося в Ленобласти Ми-28 погибОбщество, 20:02
Дзюба признался, что «переобулся» после возвращения в сборную РоссииСпорт, 19:59
В Вологодской области предложили запретить продажу алкоголя до 21 годаВино, 19:56
CNN сообщил о первой оценке разговора Путина и ТрампаПолитика, 19:50
Алексей Миллер назвал объективность VAR «субъективной данностью»Спорт, 19:49
Зеленский с женой прибыл в ФинляндиюПолитика, 19:46
Латвия закрыла границу с Россией для пешеходов и велосипедистовОбщество, 19:37